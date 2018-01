Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Pavel Radulescu este acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin de savarsirea a doua infractiuni de omor.

Tribunalul Caras-Severin a emis sambata un mandat de arestare preventiva pe numele lui Pavel Radulescu pentru o perioada de 30 de zile, scrie Agerpres.

"In fapt, s-a retinut ca inculpatul Radulescu Pavel, in cursul anului 2002, imediat dupa ce sotia sa a nascut la termen un nou-nascut de sex masculin, l-a ucis prin introducerea acestuia intr-un sac de material plastic si l-a ingropat sub o stanca, la circa 200 metri de casa, situatie care s-a repetat si in cursul anului 2015, cand sotia sa a nascut un alt nou-nascut, de sex feminin, pe care inculpatul l-a ingropat in acelasi loc", arata sursa citata.