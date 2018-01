Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Iasi, Marius Voicescu, a declarat, vineri, ca la sediul institutiei a fost depusa o plangere in care o femeie reclama ca tatal sau a murit pe 20 decembrie, dupa ce a fost plimbat intre Spitalul de Pneumoftiziologie si Spitalul de Boli Infectioase.



"La inceputul saptamanii am primit o reclamatie. DSP a demarat o ancheta. In momentul in care vom avea rezultatele, le vom face publice. Vom vedea daca a fost respectat protocolul privind transferul interclinic. Daca exista un diagnostic clar, atunci trebuie dus intr-o clinica de specialitate. Daca nu, se duce la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sfantul Spiridon", a declarat Marius Voicescu, purtatorul de cuvant al DSP Iasi.

In reclamatia sa, fiica septuagenarului sustine ca pe 18 decembrie 2017 barbatul a inceput sa se simta rau, sa acuze dureri in piept si sa aiba o tuse uscata, motiv pentru care a sunat la 112. Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta a transportat barbatul la Spitalul de Pneumoftiziologie, unde a si fost internat cu diagnosticul de bronhopneumonie. In fisa medicala a pacientului exista si o trimitere de la medicul de familie catre unitate medicala, eliberata pe 13 decembrie 2017.

Cei de la Spitalul de Pneumoftiziologie ar fi transferat batranul la Spitalul de Boli Infectioase, cu suspiciunea de gripa, fara ca apartinatorii sa fie anuntati. Pe 20 decembrie, el a fost gasit mort in toaleta institutiei medicale, scrie Agerpres.



"Este un pacient cu vechi antecedente cardiace, adica triplu by pass aorto-coronarian din cauza mai multor infarcturi miocardice, cu anevrism de ventricul stang. Cu o zi inainte de internarea la noi, pe baza unui bilet de trimitere, prin solicitare la Ambulanta, prin 112, a fost directionat la Spitalul de Pneumoftiziologie, unde a fost internat. Pacientul a stat un pic mai mult de 30 de ore in Spitalul Pneumoftiziologie. A fost o suspiciune din partea celor de acolo ca pacientul ar avea gripa, deci sa fie bronhopneumonie cu infectie gripala. Nu a fost vorba de gripa. Raportul macroscopic anatomopatologic arata ca leziunile cele mai importante erau cele de bronhopneumonie. Practic, este vorba de doua lucruri concomitente: o infectie bronho-pulmonara severa, pe de alta parte au fost si problemele cardiace cronice. La Spitalul de Pneumoftiziologie a fost facuta si o electrocardiograma, fara nicio modificare vizibila", a declarat dr Mihnea Hurmuzache, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase.

O ancheta a fost demarata si de reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta si de Colegiul Medicilor, dupa ce fiica batranului a depus o reclamatie si la aceste institutii.