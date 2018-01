Oamenii de stiinta au analizat date prelevate de la 3.730 de muncitori din industria petroliera din China. La inceputul studiului, niciunul dintre acestia nu fusese diagnosticat cu diabet.

Dupa de 12 ani de monitorizare, angajatii care au indeplinit sarcini stresante la locul de munca au prezentat un risc cu 57% mai mare de a dezvolta diabet, a raportat echipa de cercetatori in jurnalul Diabetes Care.

In acelasi timp, angajatii care au cunoscut un declin al resurselor de sustinere, precum suportul prietenilor ori familiei, sau al timpului pentru activitati recreationale, au prezentat un risc cu 68% mai ridicat de a dezvolta diabet, scrie Agerpres.

''Schimbarile majore la serviciu ne pot afecta riscul de imbolnavire de diabet''

, a comentat Mika Kivimaki, om de stiinta in cadrul University College London din Marea Britanie, care nu a luat parte la acest studiu.

In cadrul cercetarii, Yulong Lian de la Universitatea Medicala Xinjiang si colegii sai nu au raportat cifra exacta a angajatilor care s-au imbolnavit de diabet si nu au raspuns solicitarilor de a comenta rezultatele studiului, mentioneaza Reuters.

Statistici ingrijoratoare

La nivel global, aproape unul din zece adulti aveau diabet in 2014, aceasta afectiune putand deveni a saptea cauza de deces pana in 2030, conform estimarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Multe dintre aceste persoane erau diagnosticate cu diabet de tipul 2, asociat cu obezitatea si imbatranirea, boala ce se declanseaza cand organismul nu poate utiliza in mod corespunzator sau nu poate produce o cantitate suficienta de insulina pentru a transforma zaharul din sange in energie. In cazul in care nu este tratata, afectiunea poate duce la afectarea nervilor, amputatii, boli cardiace si accidente vasculare cerebrale.

Concluziile acestui studiu se adauga dovezilor stiintifice potrivit carora stresul poate juca un rol-cheie in aparitia diabetului si sugereaza ca este necesara acordarea unei atentii sporite rolului specific jucat de stres la locul de munca, dupa cum a declarat dr. Pouran Faghri, director al Centrului pentru Sanatatea Mediului si Promovarea Sanatatii in cadrul Universitatii Connecticut, Statele Unite.

''Stresul a fost asociat cu probleme comportamentale precum mancatul compulsiv, consumul in exces de grasimi si alimente bogate caloric, obiceiuri alimentare nesanatoase si sedentarism. Exista de asemenea o asociere cu reducerea calitatii somnului si tulburari psihice precum depresie, anxietate, sentimente de nesiguranta si de neputinta si stima de sine scazuta'', a declarat Faghri, care nu a fost implicat in acest studiu. ''Astfel de schimbari comportamentale vor duce la obezitate si la aparitia diabetului de tip 2'', a subliniat acesta.