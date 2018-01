Seful Politiei Capitalei, Dragos Orlando Nicu, si adjunctul sau, Marius Eugen Stefan, au solicitat, vineri, incetarea imputernicirii in functiile detinute, in urma scandalului ce il vizeaza pe Eugen Stan, politistul acuzat de pedofilie si agresiuni sexuale in mai multe dosare.

Solicitarile celor doi apar in nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate in cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane.

In total, 22 de politisti au fost dati pe mana procurorilor in acest caz, de catre seful Politiei Romane, Bogdan Despescu.

Acesta a finalizat raportul cerut de Mihai Tudose in 2 zile. Raportul intocmit de chestorul Bogdan Despescu are 11 pagini si duce pana la adjunctul sau Marius Voicu, acum cercetat disciplinar si el.

