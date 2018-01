"Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice si la munte, iar pe parcursul zilei de sambata local si in centrul si nord-vestul tarii. Se vor inregistra viteze la rafala de 45...55 km/h, mai mari pe litoral si in sudul Banatului, de pana la 60...70 km/h.

Duminica, intensificari temporare ale vantului vor mai fi in Dobrogea, mai ales in zona litoralului, sudul Banatului si local in Muntenia.

Din cursul noptii de vineri si pana in dimineata zilei de duminica, temporar se vor semnala precipitatii slabe cantitativ in majoritatea regiunilor. Acestea vor fi predominat sub forma de ninsoare in Oltenia, Transilvania si pe arii restranse in Muntenia, mai ales lapovita si ninsoare in Dobrogea, Banat si Crisana, iar local la munte si in Moldova va ninge. Se va forma polei sau ghetus", se arata in atentionare.

"Ninsori slabe cantitativ vor mai fi pe parcursul zilei de duminica pe litoral, sud-vestul Olteniei si sudul Banatului.

In intervalul mentionat, vremea se va raci, astfel ca duminica temperaturile maxime vor fi preponderent negative, iar noptile de la inceputul saptamanii viitoare vor fi geroase indeosebi in nordul, nord-estul si centrul tarii", avertizeaza meteorologii, potrivit stirileprotv.ro.

Informarea este in vigoare de vineri de la ora 22.00 pana duminica la ora 16.00.