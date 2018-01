Presedintele Federatiei Nationale a Politistilor SED LEX, Florin Vilnei, a confirmat ca Eugen Stan, politistul arestat pentru mai multe fapte de agresiune sexuala asupra minorilor, a fost decorat in 2012, atunci cand presedintele Romaniei era Traian Basescu, cu ordinul „Barbatie si Credinta”, scrie Mediafax.

„Decretul nr. 472/2012 privind conferirea unor decoratii. In temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia Romaniei, republicata, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, in semn de apreciere pentru implicarea directa in combaterea efectelor provocate de conditiile meteorologice exceptionale din iarna 2011-2012, prin salvarea de vieti omenesti, deblocarea drumurilor si ajutarea populatiei sinistrate, pentru indeplinirea exemplara a misiunilor incredintate de-a lungul intregii lor cariere, Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a: Art. 10. - Se confera Medalia Barbatie si Credinta clasa a III-a, cu insemn pentru civili: domnului agent sef principal de politie Stan Ion Eugen”, potrivit decretului publicat in Monitorul Oficial pe 09 iulie 2012.

Decretul a fost semnat de Traian Basescu pe 5 iulie 2012, cu cateva zile inainte ca acesta sa fie suspendat din functia de presedinte de catre Parlament.

„Niciodata un presedinte nu cere dosare. Vin liste de la ministere pentru decoratii. Sunt pur si simplu niste liste. Ati gasit vinovatul acum... presedintele Romaniei”, a declarat Traian Basescu, potrivit sursei citate.