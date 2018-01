Premierul Mihai Tudose a afirmat ca Romania este o republica, iar Casa Regala poate oricand sa inchirieze Palatul, avand incadrarea de fundatie. Acesta a precizat ca a primit o solicitare de chirie.

Reprezentantii Casei Regale mentioneaza ca nu au fost contactati de RAPPS: "Nu s-a primit la Casa Majestatii Sale nicio oferta din partea RAAPPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta. Nu au inceput discutiile dintre Casa Majestatii Sale Custodelui Coroanei si RAAPPS cu privire la acest subiect.

"Dupa data de 5 februarie 2018, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, va actiona conform legislatiei in vigoare. Majestatea Sa isi manifesta speranta ca parteneriatul cu institutiile Statului va continua, pentru ca activitatile Familiei Regale in sprijinirea intereselor fundamentale ale Romaniei sa aiba loc in viitor, asa cum s-a intamplat de 20 de ani incoace.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, isi reafirma angajajmentul de a duce mai departe legamantul tatalui sau, Regele Mihai, fata de Coroana si fata de Natiune, in prezent si in viitor”, se arata in comunicatul Casei Regale, potrivit Libertatea.ro.

Tudose a explicat ca Familia Regala trebuie sa elibereze Palatul Elisabeta in termen de 60 de zile, intrucat imobilul a fost oferit in folosinta Regelui Mihai, in calitate de fost sef de stat.

Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au depus la Parlament, pe 7 noiembrie, un proiect de lege care prevede reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Acesta propunea recunoasterea Casei drept persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica.