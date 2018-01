Adultii care si-au crescut numarul de ore dormite au consumat apoi in timpul zilei mai putine alimente bogate in zahar si au facut alegeri nutritionale mai bune, afirma cercetatorii de la King's College London (KCL).

Autorii studiului spun ca descoperirea lor confirma legatura dintre lipsa somnului si calitatea deficitara a dietelor.

In cadrul acestui experiment, ale carui rezultate au fost publicate in American Journal of Clinical Nutrition, coordonatorii lui au incercat sa creasca durata somnului celor 21 de voluntari, care obisnuiau sa doarma mai putine ore decat recomandarile in domeniu - sapte ore pe noapte.

Voluntarii au participat la discutii cu un grup de experti in patologia somnului cu scopul de a-si mari durata somnului cu 1,5 ore.

Expertii le-au recomandat sa evite cafeina inainte de a dormi, sa isi construiasca o rutina de relaxare in fiecare seara si sa incerce sa nu mearga la culcare cu stomacul prea plin sau prea flamanzi.

Dintre voluntarii care au primit aceste sfaturi, 86% au petrecut mai mult timp dormind si aproximativ jumatate au reusit sa isi creasca durata somnului nocturn, scrie Agerpres.

Potrivit autorilor studiului, extinderea tiparului somnului a condus la o reducere cu 10 grame a consumului zilnic de alimente bogate in zahar, in comparatie cu cantitatile initiale.



Mai mult somn = mai putini carbohidrati

Ei au remarcat, de asemenea, tendinta voluntarilor care au inceput sa doarma mai mult de a-si reduce cantitatile consumate de carbohidrati.

In grupul de control, ce a cuprins 21 de participanti, care nu au primit aceste sfaturi, cercetatorii britanici nu au remarcat diferente semnificative fata de perioada anterioara studiului.

Wendy Hall, cercetatoare la departamentul de stiinte nutritionale din cadrul KCL, a spus: "Faptul ca extinderea duratei somnului a condus la o reducere a consumului de alimente bogate in zahar - ne referim la zaharul adaugat in alimente de producatori sau in preparatele gatite acasa, dar si la zaharul din miere, siropuri si sucurile de fructe - sugereaza ca o simpla schimbare a stilului de viata poate sa ii ajute pe oameni sa adopte diete mai sanatoase".

"Am aratat ca tiparele somnului pot fi modificate relativ usor in randul adultilor sanatosi folosind o abordare personalizata. Sper sa aprofundam aceste descoperiri prin studii mai indelungate, care vor examina aportul nutritional, si sa analizam comportamentele asociate somnului mai in profunzime, in special in populatii care se confrunta cu riscul de obezitate si cu cel de boli cardiovasculare", a declarat Haya Al Khatib, coordonatorul studiului.