Familia a mers prima data la urgente cu micuta in noaptea de Craciun, pentru ca avea probleme de sanatate. Dupa ore intregi de asteptare, micuta a primit un tratament necorespunzator, intrucat asistentele nu au crezut ca este bolnava.

"Am mers la camera de garda de la Pedi 3, ca deja era Craciunul, nu aveam la cine apela. Acolo, dupa trei ore la rand, ne vede o doamna doctor care initial nu crede ca fetita noastra are probleme. Mi-a spus ca nu a tusit in cabinet. E drept, nu tusise. Am primit Eurespal sirop si aerosol cu Respisun. Venim acasa. Dupa cinci zile de tratament, nicio imbunatatire. Asta se intampla intre Craciun si Anul Nou. Tusea persista, nopti nedormite, epuizare. In 1 ianuarie cedam si mergem inapoi la camera de garda. Ne consulta un medic si nu se aude nimic la plamani. Laringita o fi. Primim alte medicamente si mergem acasa, facem tratamentul conform indicatiilor”, povesteste mama micutei, Simona Rus, potrivit Monitorulcj.ro.

Pentru ca starea de sanatate a fetitei continua sa se agraveze, parintii au dus-o la Unitatea de Primiri Urgente Cluj, unde a fost si internata la Pediatrie 3.

"Ne-au consultat intr-o saptamana, pe numarate, 7 pediatri (fara a numara rezidentii). Nu am dat nimic, nimanui. Poate as fi dat, ca recunostinta. Acum voi da, cu siguranta, telefoane si scrisori, ca sa ii fac cunoscuti pentru neprofesionalism, pentru nepasare, pentru superioritate, pentru faptul ca am primit tratament demn de un spital specializat pe boli ale cailor respiratorii (Tantum verde spray si Maxitrol) timp de patru zile, trantite in mana mea de catre o asistenta plictisita si superioara, ca sa i le administrez eu copilului. A tusit in spital de am trezit jumatate din palierul de pacienti. Nu ni s-a facut nici o analiza pentru ca nu era necesar. Suntem la Infectioase acum pentru cel putin sapte zile, pe antibiotice, intravenos pentru ca in Pedi 3 nu au fost necesare investigatii unui copil de patru ani care isi tusea plamanii si stomacul afara zi si noapte, slabise un kilogram intr-o saptamana, facuse febra si vomase”, a mai spus femeia.

Comisia etica a Spitalului pentru Copii va cerceta cauza si va incerca sa caute solutii, doar dupa ce mama va depune o plangere scrisa, informeaza Calin Lazar, purtator de cuvant al Spitalului pentru Copii. Aceasta din urma a anuntat ca va face o sesizare dupa ce va iesi cu cea mica din spital.



"Haideti sa vedem cazul, dar pentru asta trebuie sa vedem biletul de iesire si analiza mamicii. Nu trimite dansa pe mail o sesizare? Si o trimit la consiliul etic. Asta este tangentiala cu acuzare de malpraxis. Atunci noi trebuie sa avem aceasta sesizare catre consiliul de etica. Daca copilul nu e bine, daca pentru copil a venit, putem discuta sa o vada din nou la clinica. Nu trebuie sa faca drumuri, trebuie doar sa depuna sesizarea pe mail. Sau daca doreste lamuriri suplimentare, pot vorbi cu domnul profesor Sorin Man, seful sectiei, sa ii explice ce si cum, dupa ce vede iar copilul si biletele medicale. Sa trimita sesizarea, noi confirmam de primire, dar sa anexeze biletul de iesire din Pediatrie si cel din Infectioase, ca sa putem analiza cazul. Nu pot sa va spun nimic concret. Ce va pot spune este ca poti sa ai bronsita si peste sase ore poti sa faci pneumonie. Asta va pot spune. Dar nu stiu daca a fost cazul si aici”, a spus Calin Lazar, director medical in cadrul Spitalului de Copii Cluj.