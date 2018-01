"Viata nu imi mai aduce prea multe lucruri. Am cunoscut totul, am vazut totul. Dar, mai ales, urasc aceasta epoca, ma face sa vomit", a declarat starul francez, in varsta de 82 de ani, in finalul acestui interviu ce a fost publicat sub titlul "Moi, Delon: l'interview de sa vie" ("Eu, Delon: Interviul vietii sale"). Interviul a fost realizat de jurnalista Valérie Trierweiler.

"Sunt acei oameni pe care ii urasc. Totul este fals, totul este deformat. Nu mai exista respect, nu se mai respecta cuvantul dat. Doar banii conteaza. Auzi vorbindu-se despre crime pe tot parcursul zilei. Stiu ca voi parasi aceasta lume fara regrete", a declarat Alain Delon in acest interviu in care a vorbit despre cariera lui, relatiile dificile cu familia sa, femeile pe care le-a iubit si prietenii pe care i-a pierdut.

"Aproape toata lumea a murit", a subliniat starul francez, protagonistul din filmul "Ghepardul" (1963), extrem de afectat in urma cu cateva luni de decesul lui Mireille Darc, actrita care i-a fost partenera de viata in anii 1970.

Intrebat daca exista o femeie in viata lui actuala, actorul a spus ca nu a gasit-o inca. "Nu spun ca nu exista candidate. Sunt 10 candidate, dar, pentru moment, niciuna nu-mi convine pentru a-mi sfarsi viata alaturi de ea (...) As putea sa ma casatoresc cu o femeie daca ea ar fi dispusa sa ma insoteasca pana la sfarsit", a explicat starul francez.

Alain Delon a precizat, de asemenea, ca filmarile de la ultimul lungmetraj al lui, regizat de Patrice Leconte, in care va juca alaturi de Juliette Binoche, "au acumulat intarzieri". Actorul si-ar dori in acelasi timp sa urce "pe scena pentru ultima data" intr-un spectacol de teatru.

Cel mai recent film cu Alain Delon dateaza din 2008. In acel lungmetraj, intitulat "Asterix aux jeux olympiques", de Frederic Forestier si Thomas Langmann, celebrul actor francez interpreteaza cu multa autoironie rolul lui Iulius Caesar. In teatru, Alain Delon a putut fi vazut pentru ultima data pe afisul spectacolului "Une Journee ordinaire", de Eric Assous, in 2013.

Sursa: Agerpres.