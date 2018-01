Intrebat la Antena 3 daca au evoluat lucrurile avand in vedere ca Familia Regala este in situatia de a parasi Palatul Elisabeta in luna februarie, seful Executivului a raspuns: "Am primit o solicitare de inchiriere (...), o chestie un pic ciudata, ca sunt dispusi sa plateasca orice chirie, dar cu o perioada de gratie de un an (...), adica un an sa nu plateasca. Daca in timpul asta se va da o lege ca au dreptul sa-l foloseasca gratuit, evident ca dispare contractul acela de inchiriere si intra pe lege. Daca nu se va da, ei oricand pot sa denunte contractul. Adica mai stam noi un an pe gratis pe aici si mai vedem noi ce facem. Nu merge".

Totodata, premierul Tudose a precizat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost dat un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale.

"Astazi, in sedinta de guvern, a fost dat aviz negativ la propunerea de lege ca sa i se dea pentru totdeauna (Palatul Elisabeta - n.r.). Am fost foarte ferm in ceea ce priveste destinatia acelui palat. (...) Ministerul Justitiei a dat punct de vedere negativ pe criterii de neconstitutionalitate", a spus Tudose.

De asemenea, seful Guvernului a precizat ca Familia Regala a revendicat tot ce avea de revendicat in Romania, scrie Agerpres.

"Eu inteleg ca tot ce au avut de revendicat au revendicat. (...) Au venit cu lista, asta a fost negocierea atunci (...) si le-au primit. (...) Ti-ai luat Pelesul, ti-ai luat Savarsinul? Nu le mai stiu pe toate, au primit, cu niste padurice, cu niste padure, cu niste domenii. Mai revendicam in continuare? Am avut o epifanie, ne-am mai adus aminte ca am mai avut o gara? In regula, fa actele, vedem - a fost, n-a fost?", a mai afirmat Tudose.