"Am solicitat de luni dimineata doamnei ministru o ancheta oficiala si un raport oficial. Raportul oficial a fost gata astazi dimineata. Astazi dimineata a venit cu el domnul Despescu (...) Lucrurile sunt complicate (...) I-am solicitat domnului Despescu ca, in maxim o saptamana, (...) sa vina cu doua tipuri de rezultate. Vinovatii si responsabilii - (...) deferiti organelor competente, incepand de la colegii de tura, care doua zile au stat cu poza in buzunar sau pe torpedoul masinii si n-au fost in stare sa-si recunoasca colegul, ajungand pana la sefii ierarhici, care ar fi trebuit sa stie ca respectivul a mai fost cercetat in diverse dosare (...) Astia trebuiau primii dati afara. Dam afara seful Politiei, am inteles. Eu nu am spus ca nu accept demiterea domniei sale, dar stai intai sa vedem cu ce vine, pentru ca raportul acela trebuie pus in practica de cineva", a declarat Tudose, la Antena 3.

Totodata, seful Executivului a subliniat ca asteapta de la seful Politiei Romane un set de masuri care sa rezolve problemele din sistem, scrie Agerpres.

"Al doilea set de masuri pe care-l astept este un set de masuri care sa rezolve sistemul. Cum facem ca aceste lucruri sa nu se mai intample, cum facem ca sa redam increderea populatiei in politie? (...) Nu toata politia acum trebuie blamata. (...) Nu poti sa-l acuzi pe seful Politiei ca n-a stiut ca, la sectia nu stiu care, un agent (...) are nu stiu ce dosar, care a fost tinut sub pres acolo de colegii lui. I-am cerut sa vada exact cine au fost cei care au stiut, cine au fost cei care trebuia sa ia masuri si, daca au vrut sa fie la pachet complici, sa se duca impreuna cu el si nu in fata opiniei publice, ci pe la niste procurori", a mai spus Tudose.

Seful Guvernului a precizat ca raportul va fi facut public

"Va promit ca in maxim o saptamana il aveti public, daca seful Politiei este in stare sa-l faca. Daca intr-o saptamana nu este in stare sa-l faca, atunci vorbim cu noul sef al Politiei", a aratat Tudose.

Pe de alta parte, seful Guvernului a vorbit si despre o eventuala demitere a sefului Serviciului Omoruri, precizand ca i se pare "un pic exagerata".

"Demiterea sefului de la Omoruri, care inteleg ca este un politist extraordinar (...), mi se pare un pic exagerata. De ce cel de la Omoruri si nu cel de la Circulatie, care era seful direct? De ce n-a plecat acasa in secunda doi un consilier al doamnei ministru, care a fost sapte ani de zile coleg de tura cu faptuitorul?", a afirmat Tudose.

El a mai spus ca este dispus sa acorde tot sprijinul structurilor Politiei Romane, dar asteapta din partea acestora o responsabilizare "dusa la extrem".

"Sunt dispus ca prim-ministru sa acord tot sprijinul Politiei Romane si structurilor Politiei Romane, si Jandarmeriei si la ISU, la tot ce inseamna uniforma in Romania, cu statut, cu dotari, cu tot ce doriti, cu cresteri de salarii. Dar si responsabilizarea vine la pachet. Si responsabilizarea dusa la extrem", a punctat Tudose.