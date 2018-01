Actorul este audiat in calitate de martor si le va explica procurorilor cum a decurs transplantul de rinichi efectual de medic, in 2013.

Totul are loc in contextul in care deputatul USR, Emanuel Ungureanu, cel care l-a denuntat pe doctor, sustine ca rinichiul care a ajuns la Arsinel trebuia sa fie transplantat unei fetite.

”Nu cunosc, nu afirm nimic, nu imi dau seama de ce se intampla. Intamplarea face ca am un nume care rezoneaza intr-un anumit fel si jigodiile profita de treaba asta. A contat ca mai functionam 7% cu rinichii”, a declarat la acel moment Alexandru Arsinel, potrivit Stirileprotv.ro.

In dosar a fost audiat, miercuri, si primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.