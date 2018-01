In Bucuresti, curentul electric va fi oprit in intervalul orar 09:00- 17:00 pe strazile Teodori Iuliu, Azurului nr 5 Bloc 118A, George Calboreanu nr.1 Bloc 115, Zorelelor nr.3 Bloc 44 , Zorelelor nr.5 Bloc 45, Rasaritului nr 1 Bloc 118, Rasaritului nr 6 bloc 117, Maior Campeanu Alexandru si Frosa Sarandy si in intervalul 08:00- 15:00 pe strada Episcopul Radu, potrivit Agerpres.ro.

In judetul Ilfov, curentul electric se va opri dupa urmatorul program: intre orele 09:00 - 16:00 in localitatea Otopeni (strada Aurel Vlaicu, SC TD MACI); intre orele 08:30- 16:30 in localitatea Corbeanca, sat Mechea (strazile Independentei, Ficusului, Viitorului, Transformatorului, Malul cu Flori si strazi adiacente), localitatea Gruiu, sat Lipia (soseaua Lipia-Bojdani si strazi adiacente); intre orele 09:00 - 17:00 in Pantelimon (strazile Caras Severin, Rascoalei, Intrarea Biruintei, Bulevardul Biruintei (breteaua de langa cei de la marmura), serele de langa Tuborg), Vidra (strazile Principala, Garii, Ciulinari si strazi adiacente, Primaria Vidra, Politia Vidra), Chiajna (strazile Ilie Petre, Apeductului, Viilor, Orhideelor si strazi adiacente), localitatea Berceni (strazile Marasesti, 1 Decembrie, Luceafarului, Stadionului, Occidentului, Domnita Balasa, Libertatii, Regina Maria si strazi adiacente).

In judetul Giurgiu, alimentarea cu energie va fi intrerupta intre orele 08:00 - 16:00 in localitatea Bolintin Vale, strada Agricultori, magazine si societati din zona mentionata.