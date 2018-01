Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.

ICCJ a dispus inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv pe o perioada de 30 de zile. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata de avocatii lui Mazare.

Procesul in care s-a judecat cererea DNA a durat in jur de o ora, iar decizia a fost luata dupa aproximativ 15 minute de catre un complet condus de judecatorul Ionut Matei.

Procurorul DNA a declarat in sala de judecata ca gestul lui Mazare de a pleca din tara reprezinta o sfidare la adresa justitiei din Romania.

"Cererea de inlocuire a masurii controlului judiciar cu masura arestului preventiv este intemeiata pe sesizarea organului de supraveghere - IPJ Constanta, la data de 30 decembrie 2016, ca urmare a incalcarii graficului de prezentare. Instanta urmeaza sa constate ca inculpatul se sustrage cercetarii judecatoresti. Este o atitudine asumata de inculpat. Aceasta atitudine dovedeste cu prisosinta reaua-credinta si echivaleaza cu o sfidare a instantei si a justitiei din Romania. Suntem martorii unui adevarat curent in randul anumitor persoane cu posibilitati materiale, care parasesc tara si sfideaza instanta. Inculpatul are calitatea de suspect sau inculpat in opt dosare penale. Imi aduc perfect aminte ca, in martie 2016, a spus ca nu isi poate asigura existenta materiala si a depus un contract de munca in Egipt. La momentul respectiv, am sustinut ca demersul este neserios. Iata ca acum a cerut azil politic", a spus procurorul.

De cealalta parte, avocatul Tiberius Barbacioru a aratat ca decizia lui Mazare de a pleca din tara este urmarea unor demersuri judiciare impotriva lui.

"Apararea este pusa intr-o situatie delicata. Este un gest asumat de domnul Mazare si a fost determinat de declansarea unor proceduri considerate de domnia sa injuste. Se pune intrebarea daca neprezentarea in instanta echivaleaza cu o sustragere de la judecata. Reprezentantul DNA a mers mai departe si a spus ca este o sfidare la adresa justitiei", a declarat avocatul, moment in care a fost intrerupt de judecatorul Ionut Matei, care l-a intrebat: "Si nu este?".

"Incerc sa argumentez ca nu ar fi. Legea prevede ca inculpatul sa fie reprezentat de avocat. Prezenta lui nu este obligatorie. Este o situatie dificila. Va rog sa nu o faceti mai dificila decat este. Radu Mazare a dat ample declaratii, a propus probe in apararea sa, a depus documente. Singura problema ar fi lipsa lui de la ultimul cuvant, dar ultimul cuvant este un drept. Emiterea unui mandat acum nu trebuie sa anticipeze condamnarea lui. Singura motivatie ar fi o mustrare anticipata. Gestul este surprinzator inclusiv pentru aparare, dar punctul de vedere al apararii este ca el nu a fugit si nu s-a ascuns", a replicat avocatul.

"Dar din punctul de vedere al apararii, a incalcat sau nu legea? Raspundeti cu da sau nu", l-a intrebat din nou judecatorul.

"Imi rezerv dreptul de a raspunde cum vreau eu", a spus avocatul.

"Este si asta un raspuns", a tras concluzia judecatorul Ionut Matei.

Avocatul a continuat spunand ca emiterea unui mandat si arestarea in strainatate a lui Radu Mazare va ingreuna desfasurarea proceselor pe care acesta le are in instantele din Romania.

"Ganditi-va la proceduri, la comisia rogatorie. Plecarea din tara a fost o optiune personala. Gestul nu a fost foarte bine calibrat juridic. A fost un gest impulsiv generat de nemultumiri pana la limita suportabilitatii. Nu pot sa-i cer sa lupte impotriva unei conjuncturi care il depaseste. Radu Mazare are un comportament atipic, dar face parte din personalitatea lui. Din locul in care se afla, Radu Mazare nu este in masura sa provoace valuri si convulsii in societate", a adaugat avocatul.

Acesta a precizat ca exista chiar posibilitatea ca Radu Mazare sa vina in tara si sa se prezinte la ultimul termen al acestui dosar, moment in care judecatorul Ionut Matei a exclamat: "Chiar!".

DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul edil este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese, in care mai sunt inculpati fostul deputat Eduard Martin si omul de afaceri Gabriel Strutinsky.

Pe 30 decembrie, IGPR a anuntat ca Radu Mazare, care se afla sub control judiciar, nu s-a prezentat la Politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, fostul edil informandu-l pe ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.