Accidentul a avut loc luni noaptea, in jurul orei 00:40, pe DN2. Soferul impreuna pasagerul sau se indreptau spre Falticeni, cand a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a rasturnat de mai multe ori.

Tanarul care se afla la volan a explicat ca a fost orbit de farurile masinii din fata si de aceea a pierdut controlul volanului.

”Cand am inceput sa urc dealul am vazut farurile, i-am dat flash-uri si el nu a raspuns. Cand m-am apropiat, am tras dreapta de volan mai brusc, spatele masinii s-a dus spre dreapta, dupa care am incercat sa redresez si am iesit de pe sosea. Soferul masinii care m-a orbit nici macar nu a oprit, noroc am avut de baietii din spate, dintr-o masina, care au vazut ce se intampla si au franat. Prietenii mei din masina nu au patit mai nimic, toata lumea a scapat cu bine. Nu am mai avut incidente de acest fel, e prima mea patanie”, a povestit soferul de 19 ani, potrivit Stirileprotv.ro.

Politistii cerceteaza accidentul pentru a stabili modul in care s-a produs acesta.

De asemenea, a fost intocmit un dosar penal pe numele soferului, pentru vatamare corporala din culpa.