Zugravirea si igienizarea casei



Atunci cand vorbim despre zugravirea periodica a peretilor interiori ar trebui sa cunoastem care sunt cele mai importante avantaje pe care aceasta activitate le prezinta. In primul rand, este vorba despre faptul ca aceasta creste calitatea aerului interior si reduce influenta negativa a mirosurilor si a fumului, mai ales daca se folosesc vopsele ecologice. De asemenea, praful si murdaria sunt tinute la distanta, petele sunt acoperite si, foarte important, schimbarea aspectului unei camere contribuie la imbunatatirea starii de bine a celor care o locuiesc. Chiar si stilul de viata poate fi influentat in mod pozitiv, prin alegerea culorilor, pentru ca albul face spatiile mici sa para mai mari, nuantele luminoase creeaza o atmosfera foarte potrivita pentru spatiul de joaca al unei familii, in timp ce nuantele pastelate sunt benefice pentru dormitoare. Pentru ca rezultatele sa fie si mai bune, este de preferat ca, pentru aducerea spatiului respectiv la cele mai bune standarde, sa luam legatura cu o firma de curatenie in Bucuresti care sa ofere servicii de calitate, sa lucreze cu o echipa de profesionisti si materiale foarte bune. O astfel de firma cu experienta si referinte bune poate fi de un real ajutor si daca decizi sa iti construiesti o casa pe care imediat dupa finalizare trebuie sa o cureti si sa o amenajezi. In general, se recomanda ca orice locuinta sa se zugraveasca dupa 7-10 ani de la ultima interventie de acest tip, atunci cand in camerele luminoase culoarea a inceput sa isi piarda din intensitate sau daca suprafetele nu sunt acoperite cu vopsele ecologice.

Curatenia generala

Curatenia generala se face, de obicei, o data la trei luni, vara fiind cel mai usor sa manevrezi mobilierul si sa speli draperiile, covoarele sau paturile. Pentru curatenia generala exista cateva trucuri care, aplicate, pot sa faca acest demers mult mai usor. In primul rand, ar trebui sa stii ca aceasta curatenie se face din interior spre exterior si de sus in jos si ca se incepe cu spatiile cele mai dificile, iar fiecare camera se curata pe rand. Apoi, pentru mobilier, este recomandata inclusiv curatarea interiorului acestuia, cu precizarea ca este mai bine ca produsele de curatare sa nu se pulverizeze direct pe obiecte ci pe o carpa, iar pentru perne si pilote este recomandata spalarea acestora de cel putin doua ori pe an, pentru ca acestea isi pot dubla, in timp, greutatea, din cauza acarienilor. Nu trebuie uitate nici saltelele care se aspira si se curata cu o carpa inmuiata in apa si otet, dar nici covoarele, mochetele, fotoliile si canapelele care pot fi curatate cu perii si role adezive sau pot fi aspirate (mai cu seama in cazul covorului) sau pardoselile (parchetul, dusumeaua si gresia) care pot fi curatate cel mai bine cu ajutorul unui mop electrostatic. Cada nu trebuie curatata cu substante abrazive pentru ca isi pierde luciul (in general, substantele de curatare nu trebuie folosite in exces), depunerile de calcar trebuie curate cu otet, in timp ce geamurile se curata cel mai bine atunci cand vremea este innorata, cu o laveta de microfibra, pentru a evita aparitia darelor, sau cu o racleta.

In afara de igiena si curatenie care ar trebui sa fie foarte importante in orice spatiu de locuit, este esentiala si ordinea, pentru ca intr-o astfel de incinta, praful si murdaria isi vor gasi locul mult mai greu. Mai nou, la nivel international, este adesea imbratisat curentul minimalist, care presupune strict utilizarea lucrurilor de care avem neaparat nevoie si care, de asemenea, poate fi decisiv pentru mentinerea unei locuinte curate.

Sursa foto: pexels.com