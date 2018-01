"Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia in vigoare, majorarea pretului final al gazelor naturale pentru populatie in medie cu aproximativ 5,6%, incepand cu data de 10 ianuarie. Acest procent de crestere variaza de la un furnizor la altul", spun reprezentantii ACUE.

Acestia reamintesc ca, incepand cu 1 aprilie 2017, pretul cu care furnizorii cumpara gazul de la producatorii interni nu mai este stabilit de autoritati, fiind rezultatul evolutiei cererii si ofertei din piata.

"ANRE analizeaza periodic evolutia pretului gazelor achizitionate de furnizori avand obligatia de a ajusta valoarea de transfer catre consumatorii casnici, conform legislatiei in vigoare. Subliniem ca aceasta ajustare de pret a fost cauzata exclusiv de majorarea costurilor de achizitie a gazelor din productia interna, tariful de distributie si marja de furnizare ramanand neschimbate", se mai arata in comunicatul ACUE.

ANRE a emis, luni, un comunicat de presa in care arata ca a decis majorarea pretului reglementat la gaze din 10 ianuarie, insa fara a preciza procentul de crestere.

Reprezentantii institutiei au explicat faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1 aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste in mod liber pe piata, pe baza cererii si ofertei, si constituie componenta principala a sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) si, implicit, a preturilor finale la consumatorii casnici, scrie Agerpres.

Valoarea CUG pentru perioada 1 aprilie 2017- 31 martie 2018, de 81,48 lei/MWh, a fost aprobata in sedinta Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 30 martie 2017.

Ulterior, furnizorii au solicitat cresterea acestei valori datorata cresterii preturilor cu achizitia gazelor naturale din productia interna, in conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 182/2015, privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea CUG.



"Solicitarile furnizorilor privind actualizarea CUG s-au situat intre 0,8-1,1 bani/kWh. Ca urmare a analizei efectuate de catre ANRE, pe baza datelor transmise de catre titularii de licenta de furnizare care au in portofolii clienti casnici reglementati, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat nivelul CUG de 88,28 lei/MWh. Modificarea valorii CUG genereaza o crestere a preturilor reglementate, concomitent cu alte actualizari ale elementelor componente ale preturilor incepand cu data de 10 ianuarie 2018", se arata in comunicatul institutiei de reglementare.

Oficialii ANRE au sustinut ca impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati este de 0,68 bani/KWh, ceea ce reprezinta o crestere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 KWh/luna/loc de consum.