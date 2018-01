Din primele cercetari s-a stabilit ca cei doi barbati, unul de 46, altul de 64 de ani, au consumat substante necunoscute.

Serviciul Judetean de Medicina Legala Arad a preluat trupurile pentru a efectua necropsia, care va stabili cauzele deceselor.

In acelasi timp, politistii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in care au murit cei doi. Pe cele doua cadavre nu au fost gasite urme de violenta.

“In cauza s-a intocmit un dosar de cercetare penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa”, a declarat agentul sef adjunct Claudia Iuga, purtator de cuvant in cadrul IPJ Arad, potrivit Libertatea.ro.