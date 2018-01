Locuitori din Prahova si Dambovita nu mai sunt nevoiti sa mearga la biserica pentru a lua agheasma, pentru ca gasesc apa sfintita direct la robinetele lor, timp de opt zile.

Slujba a fost oficiata in interiorul statiei de tratare a apei din Sistemul de Exploatare Voila. A devenit deja o traditie, acesta fiind al 18-lea an cand preotul vine sa slujeasca la baraj, informeaza seful sistemului ce administreaza apa potabila, Gheorghe Poienariu.

"Traditia se pastreaza de cand am avut in vizita un protopop. Pentru ca s-a intamplat sa fie chiar de Boboteaza, ne-a rugat sa oficieze o slujba chiar in hala de filtre si de atunci, in fiecare an ne adunam toti colegii, invitam si fostii angajati care vin si ei sa vada ce am mai realizat noi si sarbatorim Boboteaza. Prin traditie a ramas sa facem aceasta slujba ca sa ne ajute sa rezolvam problemele care apar in cursul anului, sa ne fereasca de fenomene extreme, iar apa este un element care se comporta in functie de aceste fenomene, frig, ger, inundatii si atunci credem ca este bine ce am facut si ne gandim ca ne ajuta sa putem rezolva treburile si de aici incolo”, a declarat Gheorghe Poienariu, seful sistemului Paltinu-Voila, potrivit Digi24.ro.

De calitatile tamaduitoare ale apei sfintite se pot bucura localnicii doar pana pe 14 ianuarie, potrivit informatiilor furnizate de preotul care a oficiat slujba.



"Aceasta apa este tamaduitoare de boli sufletesti si trupesti si aduce binecuvantarea sufletului si a trupului de catre cei care o consuma cu credinta", explica preotul.

De la Sistemul din paltinu se alimenteaza orasele importante din Prahova, inclusiv Ploiesti, dar si o parte din judetul Dambovita.