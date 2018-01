Ea a spus ca este este total nemultumita de explicatiile pe care le-a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de agresiuni sexuale si considera insuficiente masurile anuntate

"Am constatat ca nimeni, dintre sefii acestui politist, nu a inteles sa isi asume responsabilitate pentru modul cum acesta, desi era suspect inca din anul 2009, a fost mentinut in politie. Am aflat si ca testarile psihologice care sunt aplicate politistilor nu sunt relevante si ca in astfel de cazuri se impune modificarea testului. Dupa atatia ani in care am mers pe principiul "Las ca merge si asa" descoperim ca superficialitatea testarilor a facut sa existe in sistem oameni care au devieri comportamentale. (...) Eu ma declar total nemultumita de explicatiile pe care le-am primit si am senzatia ca ne confruntam cu aceeasi abordare superficiala si aceiasi lipsa de asumare publica din partea celor care au functii de conducere in politia romana. Nu am vazut in aceste zile pe nimeni, dintre sefii din politia romana, sa iasa public si sa dea explicatiile necesare opiniei publice. Probabil ca dansii apreciaza ca totul este normal si firesc. Din pacate, aceasta atitudine este o constanta pe care eu personal o resimt si mi-o asum ca nu am putut sa o schimb in acest an de mandat.

Cum de nimeni, din cei care aveai atributii de cunoastere a politistului sau a personalului, nu a stiut de aceste devieri comportamentale. Ce s-a intamplat cu toti sefii care au fost informati de exista unor astfel de acuze fata de un politist? Din explicatii am inteles ca este un caz izolat. Probabil este un caz izolat, dar cu repetitii.

Nu imi explic nici de ce exenimentul din data de 5 ianuarie 2018 a fost raportat cu intarziere ministrului.

Vreau sa avem curajul de a ne asuma ca avem probleme in sistem si sa gasim solutii. (...) Politia Romana are nevoie de o recastigare a increderii cetatenilor prin asumarea problemelor si rezolvarea rapida a lor", a spus ea, precizand ca a cerut cerut inlocuirea sefului Politiei Romane.

"Am transmis putin mai devreme primului ministru propunerea de schimbare din functie a sefului Politiei Romane, chestorul-sef de politie Bogdan Despescu.

Am cerut premierului imputernicirea pe o perioada de 6 luni in aceasta functie a domnului chestor principal Catalin Ionita, actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, acesta avand un mandat explicit de a finaliza aceasta diagnoza de sistem, pe care am cerut-o in cursul zilei de ieri", a spus Carmen Dan.