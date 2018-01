″In revenire la stirea difuzata in data de 8 ianuarie a.c., privind retinerea unui barbat depistat a patra oara conducand fara a detine permis si sub influenta alcoolului pe raza localitatii Mosna, mentionam urmatoarele: In data de 8 ianuarie a.c., persoana in cauza a fost prezentata instantei care a emis mandat de arestare preventiva 30 de zile pentru savarsirea infractiunilor de conducere fara permis, respectiv conducere sub influenta alcoolului”, a anuntat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Stirileprotv.ro.

Ultima oprire a avut loc duminica seara, in localitatea Mosna. Soferul avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat si conducea fara permis.