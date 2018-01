Barbatul a fost retinut luni seara si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

Din primele cercetari, se pare ca atacatorul consumase alcool cand l-a injunghiat pe un alt participant la petrecere. Victima de 43 de ani va avea nevoie de 12-14 zile de ingrijiri medicale, suferind leziuni traumatice.

″In fapt, s-a retinut ca in noaptea de 07/08.01.2018, pe fondul consumului excesiv de alcool si al unor discutii contradictorii, suspectul M.I. a aplicat un numar de 3 lovituri cu un cutit, tip briceag, victimei H.N., in zona abdominala si a antebratului stang, cauzandu-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de ingrijiri medicale, cu mentiunea ca plaga de la nivelul antebratului stang este considerata leziune de aparare”, se precizeaza in comunicat, potrivit Stirileprotv.ro.