"Infractiunea de pedofilie are un statut special. Politisti spagari au fost si vor mai fi, politisti care se suie bauti la volan si fac accidente s-au mai vazut. Dar dupa stiinta mea, e prima data cand in politie apare infractiunea de pedofilie. Aceasta infractiune oribila e pedepsita chiar in puscarie de catre ceilalti puscariasi: scuipare, batere la sange, uciderea pedofilului.

E cea mai oribila, josnica infractiune chiar in ierarhia puscariei. Si acum a fost comisa de un politist. E imposibil acum sa se separi, cum incearca purtatori de vorbe, sa separi imaginea pedofilului de a politiei, sunt lipite indisolubil”, spune jurnalistul, potrivit Digi24.ro.

Jurnalistul este de parere ca opinia publica interpreteaza desfasurarea evenimentelor drept o complicitate intre politistul acuzat de pedofilie si colegii sai, intrucat in trei zile, nimeni nu l-a recunoscut. "Acest caz produce o taietura in sistemul politiei romane din care tasneste puroiul. Acolo sunt structuri putrede, structuri de protectie interna, structuri de teste psihologice, chiar colegii lui. Dintre atatia politisti care il cunosteau pe omul asta, care traiau in aceeasi meserie, nu s-a gasit unul singur care sa-l opreasca in toti acesti ani? Sunt oameni ai legii”, adauga Cristian Tudor Popescu.

"Nu mai vorbesc de asa-zisa protectie interna a politiei, care ar trebui sa fie desfiintata si dati toti afara. Daca nu i-au gasit nimic in totti acesti ani, cu toate plangerile, trebuie desfiintata. Pai, daca i-au dat acestui om ireprosabil, nu i-au gasit nimic in toti acesti ani, cu toate acuzatiile de pedofilie, si serviciul ala nu are nicio observatie, ar trebui desfiintat”, spune C.T.Popescu.