"Ieri am transmis o solicitare. Pana acum am decat (sic! - n.r.) informatiile pe care le cunoasteti si dumneavoastra, date aseara de purtatorul de cuvant al politiei. Nu am vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, probabil ca au apreciat ca nu exista responsabilitate”, a declarat, marti dimineata, ministrul Carmen Dan, potrivit Digi24.ro.

Ministrul a punctat faptul ca a dezbatut problema si cu premierul, cu care a discutat despre masurile dispuse.

Carmen Dan va sustine astazi o conferinta de presa in acest sens. De asemenea, in perioada urmatoare se va intalni cu specialistii din cadrul centrului de testare psihologica.