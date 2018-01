“Pacientii mei fumeaza propriu-zis de la varsta de 18-20 ani, dar incep sa cocheteze cu tigara de la 14-16 ani. Recordman-ul meu, in sens negativ evident, este un pacient care fumeaza de la 6 ani. Am, de asemenea, un pacient ce fumeaza de la 8 ani si care are functia pulmonara redusa cu 80% fata de normal, la varsta actuala de 40 ani. Varsta de incepere a fumatului depinde si de conditiile socio-economice: cu cat ele sunt mai precare, cu atat varsta este mai timpurie”, descrie tabloul sumbru al acestui obicei medicul primar pneumolog Laura Cardos, din cadrul spitalului Onco Card.

Fumul de tigara scade imunitatea si creste riscul infectiilor

Initial, fumul de tigara irita si inflameaza caile aeriene. In timp, scade imunitatea si creste riscul infectiilor, bolilor dermatologice si pe cel al celor cardiovasculare. Apoi, treptat, in ani, apar distrugerile iremediabile de la nivelul plamanilor. Nicotina, monoxidul de carbon si gudronul sunt doar cateva dintre substantele chimice care compromit structurile celulare ale plamanilor.

“90% din cancerele pulmonare sunt cauzate de fumat, adica apar la fumatori. Substantele toxice din fumul de tigara produc treptat modificari ale ADN-ului celular, avand efecte mutagene, care determina aparitia cancerului pulmonar. Riscul imbolnavirilor este direct proportional cu numarul de tigari fumate pe zi, dar si cu numarul anilor de fumat. Astfel, riscul de cancer pulmonar este de 20 de ori mai mare la cei care fumeaza 20 tigari pe zi comparativ cu cei care fumeaza o tigara pe zi. In fumul de tigara, exista substante radioactive (de exemplu, plutoniu), care determina transformarea celulelor normale in celule canceroase. Fumul de tigara contine peste 4000 de compusi chimici, dintre care 50 de compusi sunt dovediti a fi cancerigeni. Totodata, riscurile sunt mai mari in cazul consumarii tigarilor fara filtru decat al celor cu filtru”, adauga medicul.

Anual, fumatul ucide in lume peste 7 milioane de persoane

Potrivit unui comunicat remis 9am , dintre acestea, aproape 900 de mii sunt fumatori pasivi.

“In momentul inhalarii din tigara, doar 15% din fumul aspirat ramane in plamanii fumatorului activ, iar restul de 85% este eliminat la exterior si este inhalat de nefumatori, in mod egal cu cei care fumeaza. Aceasta presupune anumite riscuri, cum ar fi: risc crescut de accident cardio-vascular, cu peste 25% mai mare la fumatorii pasivi decat la cei neexpusi fumului de tigara si risc de aparitie a cancerului pulmonar, cu 30% mai mare in cazul fumatorilor pasivi fata de nefumatori”, avertizeaza specialistul.

Cancerul pulmonar - una din principalele cauze mondiale de deces

Daca o persoana renunta la fumat, muschiul inimii si vasele de sange isi revin la un an dupa incetarea consumului de tutun. Plamanii nu-si mai revin niciodata, desi riscul de cancer pulmonar se reduce treptat, in 15 ani. Insa acesta ramane mult mai mare decat la persoanele care nu au fumat niciodata.

“Cancerul pulmonar a devenit una din principalele cauze mondiale de deces. Cancerul pulmonar este o tumora de extrema gravitate, in care simptomele apar tardiv, evoluand asimptomatic, adica "mut", in majoritatea cazurilor. Mai putin de o treime din cazuri sunt, la momentul diagnosticului, intr-o etapa terapeutica utila, in general, supravietuirea fiind de 6-18 luni si doar aproximativ 20% din pacienti traiesc mai mult de 1 an. In momentul diagnosticului, 55% dintre pacienti au metastaze, circa 30% au boala extinsa loco-regional si doar 15% au stadiu de boala localizat/limitat”, descrie medicul Laura Cardos una dintre cele mai grave boli oncologice.

Desi exista si fumatori care nu fac cancer, ei se pot considera norocosi pentru ca au teren genetic care-i fereste de boala. Insa nu acelasi lucru se poate spune despre copiii expusi la fumul de tigara: acestia se imbolnavesc mai des de bronsita, astm bronsic, pneumonie, otita medie, afectiuni dermatologice si au intarzieri in dezvoltarea creierului.