UPDATE: Dupa doua ore de audieri, jurnalistul Malin Bot a primit o amenda de 6.000 de lei. Acesta sustine ca actiunea jandarmilor este un abuz si ca va merge pe cale legala pentru a demonstra acest lucru:





"Doua ore am fost ilegal lipsit de libertate de catre Jandarmerie, dupa ce am fost luat cu forta, impotriva vointei mele, din fata sediului PSD unde exprimam / inregistram opinia mea despre Liviu Dragnea.

Am fost tinut abuziv doua ore fara dreptul de a suna un avocat. Fara dreptul de a comunica. Fara sa fie chemat un procuror. Pur si simplu am fost tinut cu forta, fara nicio explicatie, doua ore in Sectia 5 Politie.

La final am primit o amenda de 6.000 de lei care se putea scrie in trei minute in fata sediului PSD, fara sa fiu lipsit ilegal de libertate.

Maine dimineata ma voi adresa Parchetului Militar cu plangere penala pentru abuz in serviciu si lipsire ilegala de libertate. Am contactat deja o casa de avocatura si vom merge cu incredere in Justitie", a scris acesta, pe Faceboook.



Aproximativ zece persoane s-au adunat luni cu pancarte in fata sediului PSD pentru a protesta fata de conducerea acestei formatiuni. Un protestatar s-a urcat intr-un copac, sustinand ca in acest fel doreste sa-si exprime punctul de vedere si sa evite sa fie dus la Politie.

Reprezentantii Jandarmeriei le-au cerut sa plece, deoarece nu aveau autorizatie in acest sens. De asemenea, mai multi reprezentanti ai Federatiei Nationale al Revolutionarilor au aratat ca detin autorizatie pentru a protesta pe o durata de 30 de zile, incepand cu data de 4 ianuarie, si ca in aceste conditii alti manifestanti nu pot sa participe la actiuni de protest in aceasta zona. In aceste conditii, o parte din cei care manifestau impotriva PSD au fost de acord sa plece. Pe de alta parte, jurnalistul Malin Bot a refuzat sa paraseasca zona.

In momentul in care jandarmii l-au luat pentru a-l duce la Politie, jurnalistul s-a prins de un indicator de circulatie, scotandu-l partial din pamant. In cele din urma, jandarmii sa-l urce in duba.