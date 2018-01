Mama celor doi copii apreciaza faptul ca politistii nu au acoperit faptul ca pedofilul este un coleg de-al lor.



"Vreau sa fie pedepsit pentru lucrul asta. Cum as putea reactiona ca parinte stiind ca persoana care are scris pe masina 'siguranta si incredere' este de fapt un agresor? E bine ca l-au recunoscut si ca nu au acoperit lucrul asta. (...) Nu ma asteptam sa fie politist, nu m-am gandit la asta. Mi-am imaginat doar ca este un om dezaxat, bolnav psihic. Am ramas fara cuvinte cand am aflat (...) Ca parinte, sincer, cred ca ar trebui omorat. Altceva nimic. Toti stim ce inseamna sa ai copii”, a declarat mama copiilor la sediul Politiei Capitalei, potrivit News.ro.

In ceea ce priveste starea celor doi micuti, femeia povesteste ca baiatul in varsta de noua ani este inca traumatizat, in timp ce fetita nu a vorbit deloc despre aceasta intamplare.

"Fata nu a vorbit deloc despre asta. Vom merge la Protectia Copilului incepand de maine pentru consiliere psihologica. Baiatul este constient de ce s-a intamplat si mi-a spus ca nu a avut putere sa o apere pe fata. Amandoi vor merge la psiholog. Medicii au spus ca fata este in regula, nu a existat contact sexual”, a spus mama copiilor.

Eugen Stan, barbatul care i-a agresat vineri pe cei doi micuti, in liftul unui bloc din Drumul Taberei, a fost prins in aceasta dimineata. El lucreaza in Politie, este casatorit si are doi copii.