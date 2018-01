Incidentul s-a petrecut sambata, de Boboteaza, cand medicul filmat era de garda la Unitatea de primiri Urgente. Pacientul pentru care se cerea internarea, o femeie, avea recomandare in acest sens de la Spitalul Judetean Ploiesti. Cu toate acestea, medicul de la spitalul din Baicoi a refuzat internarea, fara sa isi motiveze insa gestul.

„Internarile nu se fac de la Ploiesti catre Baicoi. Aici eu hotarasc daca internez sau nu, nu Ploiestiul peste mine, cum nici eu nu hotarasc peste ei. (...) Ce aveti azi de Boboteaza sa o internati?”, spune medicul, in timp ce bate cu palma in scaun.

In continuare, medicul este filmat in timp ce refuza de mai multe ori sa-si motiveze gestul.

„Pentru ca nu vreau eu! (...) Nu-mi merge pixul!”, sustine medicul.

Intr-un final, deranjata de insistente, medicul rupe hartiile cu care femeia s-a prezentat la spital.



Ce spun autoritatile din Baicoi:

“Noi avem aceasta filmare inca de aseara. Merg acum la spital sa vad despre ce este vorba, sa vad de ce s-a ajuns la acest comportament de neinteles al medicului. Noi incercam sa facem la Baicoi un spital modern, iar unii medici strica totul printr-o astfel de atitudine. Nu cred ca exista o justificare pentru felul in care s-a comportat acel medic. Pot intelege ca era obosit, ca era dupa nopti nedormite, dar parca e prea mult. Doamna doctor nu este angajatul spitalului nostru, dumneaei vine de la spitalul din Drajna. Cu noi are doar o colaborare pentru garzi. Este medic generalist. Primaria poate sugera spitalului sa intrerupa colaborarea cu medicul respectiv si cred ca acest lucru se va si intampla. Solutia aceasta este, sa oprim colaborarea”, a declarat Marius Constantin, primarul orasului Baicoi, potrivit adevarul.ro.

Oana Irimescu, managerul Spitalului Orasenesc din Baicoi, sustine ca in prezent se fac verificari cu privire comportamentul medicului de garda, iar in cursul zilei de luni, 8 ianuarie, urmeaza sa se intruneasca reprezentantii Comisiei de disciplina si ai Consiliului de etica pentru a lua o decizie in acest caz.

"Doamna doctor sustine ca a fost provocata de familie, ca nu s-a folosit un vocabular adecvat intr-o expunere vizavi cu familie, inainte de filmare, nici asta nu e o scuza”, a adaugat managerul spitalului din Bacoi.

Cu privire la sanctiunile care ar putea fi luate in cazul acestui medic, directorul spitalului a precizat ca „nefiind salariata spitalului, va inceta colaborarea pe camera de garda. Alte sanctiuni e in masura sa le ia Colegiul Medicilor”.