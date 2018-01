Update 11:05- Barbatul care a fost audiat toata noaptea ar fi agent la Politia Rutiera.

"La acest moment, la sediul Politiei Capitalei se afla un potential suspect in cazul de agresiune sexuala din 05.01.2018 un barbat de 45 de ani. Fata de acesta se desfasoara activitati procedurale prevazute de Codul de Procedura Penala. Vom reveni cu detalii cand stadiul urmaririi penale o va permite", a informat Biroul de presa al Politiei Capitalei, potrivit stirileprotv.ro.

Din primele informatii reiese ca barbatul a fost audiat si si-a recunoscut fapta, scrie digi24.ro

Barbatul este acuzat ca a agresat sexual, vineri dimineata, doi copii de 5 si de 9 ani, in cartierul Drumul Taberei, este cautat de politisti. Individul a fost filmat de camerele de supraveghere, iar oamenii legii au facut publice imaginile si fac apel la populatie pentru identificarea lui.

Incidentul s-a petrecut in sectorul 6 din Bucuresti. Cei doi frati, o fetita de 5 ani si un baiat de 9 ani, au plecat de acasa la o prietena de familie, aflata la doua strazi distanta. Mama lor este internata in spital cu al treilea copil.

Ajunsi in blocul respectiv, copiii au urcat in lift, iar in acel moment a urcat si individul. El se apropie de ei, ii pipaie si chiar ii saruta.

In acest timp, el urca cu copiii pana la etajul opt. Din imaginile de pe camere de supraveghere se mai observa ca barbatul coboara apoi pana la etajul patru, timp in care se vad momente de apropiere intre acesta si cei doi minori.

Speriati, copiii au povestit totul imediat ce au ajuns acasa iar parintii au decis sa alerteze autoritatile. Ei au depus o plangere la sectia 22 de politie din Bucuresti.