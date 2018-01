Individul in varsta de aproximativ 27 de ani isi dadea pantalonii jos si mima actul sexual.

Una dintre femei a sunat la 112, iar cealalta a depus plangere la sectia 23 de Politie, potrivit News.ro.

Femeia in varsta de 34 de ani reclama ca in ziua de sambata, in jurul orei 16:40, un barbat a venit in spatele ei, si-a dat pantalonii jos si a mimat actul sexual, in timp ce se afla in plina strada.

Politistii l-au prins pe barbat si l-au dus la audieri. Ulterior au descoperit ca, in aceeasi zi, barbatul comisese aceeasi fapta, de data aceasta cu o femeie de 51 de ani, in jurul orei 15:30.

Individul era deja cercetat, intrucat fusese prins in luna iulie 2017, in timp ce savarsea acte de exhibitionism, pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei.

Barbatul urmeaza sa fie dus in instanta, fiind cercetat trei infractiuni de ultraj contra bunelor moravuri.