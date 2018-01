Batranul a sunat joia trecuta la 112 si a anuntat ca un necunoscut i-a sustras o suma mare de bani din locuinta. Politistii s-au deplasat la fata locului iar in urma cercetarilor efectuate au stabilit ca, in aceeasi zi, batranul a fost abordat pe o strada din apropierea locuintei sale de un barbat necunoscut.

Intrand in discutie cu acesta, batranul i-a spus ca are nevoie de un instalator intrucat are probleme la coloana de apa. Barbatul necunoscut s-a oferit sa-l ajute, fiind invitat in curtea locuintei. Ulterior, acesta a simulat o convorbire telefonica cu un instalator, asigurandu-l pe batran ca va veni cineva intr-o ora pentru a remedia problema.

Ulterior, barbatul l-a intrebat pe batran daca detine sume de bani in casa, pentru ca el a fost director la o banca si stie ca in noaptea respectiva "se vor schimba banii". Crezandu-l, batranul l-a invitat in locuinta si i-a inmanat toti banii pe care ii avea, respectiv 13.800 lei, pentru a-i spune daca mai sunt valabili.

Dupa ce i-ar fi examinat, necunoscutul i-a spus ca nu mai sunt valabili si ca trebuie schimbati la o banca, oferindu-se sa il ajute. Batranul a acceptat, mergand in alta incapere pentru a se schimba de haine. In acest timp, barbatul necunoscut i-a spus ca pleaca inainte si il asteapta la o agentie bancara. Ulterior, batranul a constatat ca ii lipsesc 13.800 lei si zece galbeni.

Politistii desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, in vederea identificarii autorului.

Pentru a nu deveni victime ale unor infractori, politistii recomanda oamenilor sa manifeste maxima prudenta atunci cand sunt abordati de necunoscuti.