19 grupuri civice, printre care Coruptia Ucide, #REZISTENTA, Initiativa Romania, comunitatea Va vedem din Sibiu si #Insist, fac un apel catre presedintele Klaus Iohannis sa foloseasca "toate instrumentele pe care Constitutia i le pune la dispozitie (...) astfel incat Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale".

Solicitarea celor 19 grupuri civice catre Presedintele Romaniei - Comisia de la Venetia:

Domnule Presedinte Klaus Iohannis,

Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru intre puterile statului, ci si intre stat si societate.

Ati exercitat aceasta functie de mediator in urma cu un an, cand Guvernul se pregatea sa legifereze in materie penala. Ati inteles atunci mesajul strazii, care reclama ca puterea politica incerca sa submineze lupta anticoruptie. Cumulate, mesajul dumneavoastra si cel al strazii au avut suficienta forta pentru a opri abuzul de la acel moment.

Acum, strada reclama din nou acelasi abuz - dar la o scara mult mai ampla: daca atunci era vorba despre modificarea unui singur articol de lege, acum este vorba despre periclitarea independentei procurorilor si despre subordonarea puterii judecatoresti de catre cea politica. Este o situatie de o gravitate fara precedent, sesizata ca atare de numeroase institutii independente ale statului, institutii europene, organizatii profesionale din sistemul judiciar si parteneri din UE si NATO. Alaturi de cetatenii si organizatiile care protesteaza in strada, acestea au cerut oprirea modificarilor legilor justitiei.

Consideram ca avem de-a face cu un conflict atat intre autoritatile statului, cat si intre stat si societate, si apelam la dumneavoastra pentru a folosi toate instrumentele pe care Constitutia vi le pune la dispozitie si ca la un mediator care poate dezamorsa conflictul, astfel incat Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale.

In acest sens, in concordanta cu scrisoarea transmisa de Secretarul general al Consiliului Europei, domnul Thorbjorn Jagland, in data de 22.12.2017, va solicitam sa cereti Comisiei de la Venetia un punct de vedere care sa clarifice compatibilitatea cu standardele fundamentale ale statului de drept ale modificarilor aduse celor trei legi ale justitiei adoptate de Parlamentul Romaniei in luna decembrie 2017, respectiv:

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor;

- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara;

- Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

In completarea argumentului nostru, amintim ca in ultimul raport din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, asumat prin tratatul de aderare la Uniunea Europeana, Comisia Europeana solicita autoritatilor din Romania sa ceara o opinie Comisiei de la Venetia in legatura cu modificari ale legilor justitiei. Or, art. 148 alin. 2 din Constitutie prevede ca tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne. Or, conform art. 11 din Constitutie, statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. A permite acestor legi sa intre in vigoare este echivalent cu a admite iesirea din cadrul dreptului european si, implicit, din cadrul celui mai important tratat international asumat de Romania, adica tratatul de aderare la UE.

Domnule Presedinte,

Credem, ca si dumneavoastra, in destinul european al Romaniei. Suntem convinsi ca aceste legi maligne ne scot din cadrele juridice si istorice ale acestui destin. Niciodata functia dumneavoastra de mediator nu a fost atat de vitala (in sensul cel mai puternic al cuvantului) decat acum. Credem ca, folosind instrumentele constitutionale pe care le aveti la dispozitie, puteti contribui decisiv la stingerea conflictului si la salvgardarea destinului european al Romaniei.

#activAG Pitesti

Actiunea Civica Galati

Asociatia Aradul Civic

Asociatia Civica ProFest

Asociatia Oradea Civica

Comunitatea Va vedem din Sibiu

Coruptia Ucide

Grupul civic #Insist

Initiativa Romania

Initiativa Timisoara

Rezist Constanta

Rezist in Bacau

#Rezist Liguria

#Rezist Milano

Rezist Ramnicu Valcea

#REZISTENTA

Romania Vie

Stafeta Steagului Uniunii Europene