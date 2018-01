Biroul de Meteorologie a declarat initial ziua ca fiind cea mai calda inregistrata vreodata in regiunea metropolitana a orasului australian in momentul in care termometrele aratau 47,1 grade in suburbia de vest Penrith. Cu toate acestea, serviciul de prognoza a afirmat mai tarziu ca a omis un record de 47,8 grade inregistrat in 1939 de o statie de inregistrare acum inchisa, scrie Agerpres.

Jucatorii care iau parte la ultimele competitii din cadrul Cupei Mondiale de Cricket de la Sydney (Sydney Cricket Ground) au jucat in caldura extrema, ajunsa la 57,6 grade, dupa cum au inregistrat camerele termice in mijlocul terenului.

Meciurile din cadrul turneului international de tenis de la Sydney au fost de asemenea suspendate cand temperaturile la fata locului au depasit 40 de grade si capul de serie numarul 5 Kristina Mladenovic s-a retras din meci dupa ce a fost grav afectata de caldura, a transmis postul australian ABC.