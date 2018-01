Duminica, la pranz, vom avea temperaturi cuprinse intre 8 si 16 grade. Cel mai cald va fi in zonele deluroase din vestul si sudul tarii, scrie stirileprotv.ro.

In Dobrogea si cu Baragan temperaturile se mentin ridicate si vor ajunge pana la 13 grade, valori potrivite pentru luna martie.

In sudul Moldovei si in nordul Munteniei va fi ceata dimineata; apoi vom avea cer curat, vant domol si temperaturi de pana la 12 grade Celsius. Soarele apare si in nordul Moldovei si in Bucovina, unde e posibil sa si ploua slab.

In nordul Transilvaniei si in Maramures vor fi innorari, e posibil sa picure, dar apare si soarele printre nori. Se incalzeste usor si dupa pranz vor fi 12 grade Celsius.

Vreme buna se anunta si in vestul tarii insa in orele diminetii e posibil sa apara ceata. Temperaturile continua sa creasca si vor atinge chiar si 16 grade in zonele deluroase.

In centrul tarii va fi, de asemenea, soare si timp frumos. Maximele termice vor creste usor fata de ziua trecuta.

In sud-vestul tarii, asteptam vreme buna cu cer curat insa si pe aici vor fi conditii de ceata in primele ore ale zilei. Se mai incalzeste usor si temperaturile ajung pana la 14-15 grade Celsius.

In regiunile sudice va fi soare peste tot. Maximele termice ajung pana la 16 grade Celsius in zonele deluroase si vor depasi cu mult valorile normale pentru luna ianuarie.

In Bucuresti se anunta si astazi o zi frumoasa si calda de primavara. La amiaza vor fi temperaturi de 13-14 grade Celsius.

La munte se anunta vreme frumoasa si foarte calda pentru aceasta perioada a anului. Doar prin nordul Carpatilor Orientali, mai apar ceva nori si vor fi conditii de ploaie slaba. In masivele Bucegi si Fagaras la peste 1800 de metri altitudine, este risc insemnat de avalansa.

Prognoza meteo pentru urmatoarele 3 zile - Luni temperaturile scad, mai ales in est si in sud; insa tot cald o sa fie. Apar innorari cam peste tot; prin est si nord vin si cativa stropi de ploaie iar in nordul Carpatilor Orientali, va fulgui trecator.

Marti se raceste in sud si in est pe unde mai vin ceva precipitatii slabe. Vor fi ploi, dar la munte si trecator prin Moldova apar ninsori si lapovita. In rest asteptam vreme schimbatoare si mult mai calda decat ar fi normal.

Miercuri, temperaturile mai scad putin. Norii vor fi numerosi, va ploua in sud si est si doar prinvestul tarii mai zarim soarele.

Sursa: stirileprotv.ro.