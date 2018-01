Incidentul s-a petrecut in masina; copilul a fost grav ranit la picior, iar medicii s-au vazut nevoiti sa il amputeze.

″In masina s-a intamplat. Este o plaga impuscata la nivelul ambelor gambe. Gamba dreapta este facuta zob. Sunt fracturi multiple la nivelul oaselor, tibiei si peroneului cu sectiune de artere. S-a lua decizia amputarii gambei, sub genunchi. Copilul este internat la Terapie Intensiva, probabil maine va fi transferat la Chirurgie. Este in stare buna. Mai are doua-trei alice in gamba cealalta”, a declarat Constantin Demian, potrivit Stirileprotv.ro.

Autoritatile au demarat o ancheta pentru a stabili imprejurarile petrecerii accidentului.

Din primele cercetari reiese ca baiatul s-ar fi ranit singur cu arma.