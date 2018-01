Avionul a pierdut brusc altitudine, iar panica s-a instalat repede in radul pasagerilor. In aeronava se aflau circa 100 de oameni, unii dintre ei declarand ca avionul a ajuns la 100 de metri de apa.

"Avionul a pierdut altitudine lasandu-se pe partea dreapta, indreptandu-se in picaj spre mare. Bagajele s-au rasturnat peste pasageri si panica s-a instalat imediat. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Felicitari pilotului care a reusit sa redreseze avionul, coborand pe o pista din apropiere, ajungand intreg la sol”, a relatat pentru Adevarul un barbat a carui mama a fost in avion.

Cauza exacta in urma careia aeronava Boeing 737 a fost nevoita sa-si intrerupa cursa a fost, in principal, vantul puternic in rafale cu fenomenul de forfecare, cat si turbulentele severe in apropierea aeroportului.

Imediat dupa incheierea acestor fenomene meteo, aeronava si-a continuat zborul cu destinatia Catania, unde a preluat pasagerii zborului de retur Catania - Bacau.

Inca o data, dorim sa subliniem angajamentul companiei Blue Air care, in astfel de situatii, reuseste sa-si pastreze promisiunea in fata pasagerilor si sa-i transporte in siguranta la destinatie