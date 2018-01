Administratia Prezidentiala a anuntat ca pe agenda de vineri a presedintelui Klaus Iohannis se afla prezenta la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, cu incepere de la ora 10.00.

In ultimele doua luni CSM a criticat in mai multe randuri modificarile aduse legilor justitiei.

Presedintele Iohannis a prezidat pentru prima oara o sedinta a CSM in 6 ianuarie 2015, etichetand momentul drept unul "special". "Rolul meu constitutional de mediator ma obliga, totodata, sa veghez la protejarea sistemului judiciar de orice ingerinta din partea altor puteri ale statului sau a altor entitati institutionale. Exista linii rosii a caror traversare produce o periculoasa debalansare a echilibrului in stat, iar recalibrarea constituie un proces lung si dificil", declara seful statului in sedinta CSM de atunci, potrivit Digi24.ro.

Cu acea ocazie, Iohannis a reiterat totodata ca "este de datoria mea sa arat, totodata, ca institutiile nu trebuie personalizate, identificate cu imaginea liderului de la un moment dat. Institutiile nu apartin conducatorilor. Doar asa ne putem feri de derapaje si manipulari, de situatii periculoase si nedemocratice. Asadar, institutiile trebuie consolidate si aparate in ansamblu, si aici ma refer la toate cele trei componente ale Ministerul Public: Parchetul general, DNA si DIICOT. De asemenea, din acelasi punct de vedere al consolidarii sistemului judiciar, opinez ca, in perspectiva regandirii si modernizarii arhitecturii institutionale a legilor sigurantei nationale si a legii CSAT, este util sa luam in discutie daca nu cumva intre membrii CSAT ar trebui sa se regaseasca si procurorul general, nu o persoana anume, ci institutia procurorului general. De asemenea, cred ca CSM, Inalta Curte si Parchetul General ar trebui sa poata avea initiativa legislativa pentru ca reprezinta institutiile de aplicare a legii, respectiv de guvernare a justitiei".