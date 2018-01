Fetita din localitatea Ivesti, Galati, a fost transportata la spital, in stare critica, cu hemoragie interna, fracturi costale si ruptura de splina si a fost operata pentru a-i fi scoasa splina.

Tatal sau a lovit-o de mai multe ori cu o coada de topor, in noaptea de Revelion.

“Inculpatul este cunoscut ca fiind o persoana agresiva. In data de 31 decembrie el i-a aplicat fiicei sale in varsta de 7 ani mai multe lovituri in zona toraco-abdominala, cu coada unui topor. In urma examinarii medico-legale s-a stabilit ca fata a suferit leziuni traumatice care necesita 45-50 de zile de ingrijiri medicale. Acestea i-au pus in primejdie viata. Minorei i-a fost cauzata o puternica hemorgie interna si o infirmitate fizica permanenta prin splenectomie”, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului Tribunalului Galati, Oana Hancu, potrivit Stirileprotv.ro.

Tatal nu recunoaste fapta si sustine ca a fost un accident. Barbatul a declarat ca a vrut sa arunce cu coada de topor spre un cal, dar instrumentul a ricosat in fata.

Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Daca va fi gasit vinovat, acesta risca o pedeapsa de la 5 la 12 ani si jumatate in spatele gratiilor.

Directia Generala pentru Protectia Copilului Galati s-a sesizat si a demarat o ancheta sociala pentru a stabili daca fata se va intoarce la familie sau va fi luata in sistemul de protectie. Micuta locuieste, in prezent, cu tatal ei, doi frati si bunica paterna.

"Sa dea Dumnezeu ca fetita sa fie sanatoasa si in momentul in care medicii decid externaraea vom cauta o solutie, fie in familia ei extinsa, fie o vom lua in sistemul de protectie la un centru sau la un asistent maternal. Ea a suferit hemoragie interna, cu fracturi costale, ruptura de splina. I-a fost scoasa splina. Fetita locuia doar cu tatal si cu bunica paterna, iar in noaptea de 31 decembrie a fost batuta crunt de tata. Mama a revenit la domiciliu si i-a luat pe ceilalti doi copii minori pentru a nu fi si ei suspusi riscului. Nu stim exact de ce mama nu era la domiciliu, din unele date ar fi vorba de un domiciliu la Vaslui al mamei”, a declarat purtatorul de cuvant al DGASPC Galati, Ciprian Groza.