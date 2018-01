Aceasta capacitate de a detecta o infectie in primele stadii, plecand de la indicii faciale subtile, nu a mai fost demonstrata anterior, dar se pare ca este o aptitudine esentiala supravietuirii denumita ''evitarea imbolnavirilor'', potrivit cercetatorilor.

''Capacitatea de a identifica bolnavii le permite oamenilor sa evite sa fie in proximitatea acestora si sa minimizeze astfel riscul imbolnavirii daca persoana respectiva este purtatoarea unei afectiuni transmisibile'', a declarat pentru AFP John Axelsson, coautor al studiului.

Echipa de cercetare a realizat experimentul cu 16 voluntari sanatosi, persoane albe, si un alt grup care trebuia sa determine care dintre acestia era sanatos sau bolnav.

Fiecare dintre cei 16 voluntari a primit o doza de lipopolizaharide (LPS), molecule prelevate de la bacterii, care antreneaza o reactie imunitara puternica si simptome pseudogripale timp de mai multe ore, iar organismul reactioneaza de parca lupta impotriva unei infectii acute.

Este o metoda folosita in mod curent pe subiecti umani atunci cand se realizeaza studii in domeniul bolilor infectioase. Fiecare participant a primit, de asemenea, o injectie cu rol placebo.

Voluntarii au fost fotografiati la aproximativ doua ore dupa fiecare injectie, adica prima data sanatosi dupa administrarea tratamentului placebo, apoi ''bolnavi''.

Ambele imagini ale participantilor, cea in care erau sanatosi si cea in care erau bolnavi, au fost aratate unui grup de evaluatori.

Acestia din urma au putut identifica in mod corect cea mai mare parte a persoanelor bolnave, adica 13 din 16, potrivit studiului aparut in revista britanica ''Proceedings of the Royal Society B''.

Rata raspunsurilor corecte o depaseste pe cea a raspunsurilor date la intamplare. Evaluatorii s-au bazat pe semne precum buze si piele palida, o fata mai umflata, pleoape mai lasate, ochi mai rosii si o piele mai lipsita de culoare pentru a concluziona ca persoana din fotografie era bolnava.

Cercetatorii care au realizat studii anterioare au folosit fotografii ale oamenilor ''in mod clar bolnavi'', dar in acest nou studiu, participantii au fost fotografiati cu expresii neutre si la putin timp dupa infectare.

Rezultatele sugereaza ca ''oamenii au capacitatea de a detecta semnele bolii intr-o faza incipienta dupa expunerea la stimuli infectiosi'', concluzioneaza autorii studiului.

Aceasta observatie ar putea ''ajuta medicii si programele informatice sa detecteze mai bine subiectii bolnavi'', potrivit lui John Axelsson care crede ca ar fi un instrument pretios in cazul unei epidemii.

Sunt necesare si alte studii pentru a determina daca nivelul de detectare a infectiilor este acelasi pentru boli diferite si in cadrul diferitelor grupuri etnice.