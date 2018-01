La Sibiu, desi toti medicii au semnat documentele respective, nu au eliberat retete si trimiteri, in semn de solidaritate cu colegii din tara, care protesteaza, prin nesemnarea documentelor cu CAS, fata de problemele din sistem.

In alte cazuri, medicii de familie au consultat doar pacientii cu boli cronice sau handicap ori gravidele si au efectuat vaccinarile.

Suceava

Un numar de 127 de medici au semnat actele aditionale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava, a declarat pentru AGERPRES , miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Anda Salagean.

Medicii de familie din judet nu au eliberat miercuri retete pentru medicamente gratuite si compensate, dar au acordat consultatii gratuite, potrivit presedintelui Asociatiei Medicilor de Familie Suceava, Irina Franciuc.

Totodata, presedintele CAS Suceava, Cristi Bleortu, a spus ca termenul de aplicare a prevederilor Contractului cadru si a Normelor metodologice de aplicare a acestuia a fost prelungit pana pe 31 martie 2018, precizand ca pentru continuitate in acordarea asistentei medicale, contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, inclusiv din medicina primara, s-au prelungit in sistemul informatic SIUI pana la aceeasi data.



El a invitat toti medicii de familie sa semneze actele aditionale la contractele cu CAS Suceava.

Cristi Bleortu a precizat ca un numar de 279 medici de familie au semnat anul trecut contracte de furnizare de servicii medicale cu CAS Suceava.

Dolj

Medicii de familie din Dolj au decis miercuri, in cadrul unei sedinte a Societatii Nationale de Medicina de Familie - Filiala Dolj impreuna cu Patronatul Medicilor de Familie Dolj la care au participat circa 150 de medici, sa continue modalitatea de protest si sa nu semneze actele aditionale cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pana cand nu le vor fi rezolvate revendicarile la nivel national.

Presedintele Societatii Medicilor de Familie Dolj, dr.Adriana Dogaru, a declarat miercuri pentru AGERPRES ca rezolvarea problemelor din sistemul informatic SIUI tine de niste decizii simple care le-ar usura munca medicilor, nu le-ar mai fi imputate unele sume de bani pentru care nu sunt vinovati si ar reduce timpul de asteptare al pacientilor.

"Am decis azi sa continuam aceasta forma de protest si sa nu semnam actele aditionale pana nu se rezolva ceva la nivel national, pentru ca problemele in sistemul informatic tin de o decizie la nivel de minister, de Guvern. Nu intelegem de ce se ambitioneaza decidentii si nu doresc sa discute si vin tot timpul cu ideea ca nu se poate. Este stupid. Ii rugam de ani de zile sa se rezolve o problema simpla: daca pacientul este internat si vine si la noi si ia reteta, acea reteta ne este imputata. Este o situatie total absurda, pentru ca eu, ca medic de familie, nu am de unde sa visez ca acel pacient este internat. I-am rugat sa modifice sistemul astfel incat sa primim un mesaj prin SIUI ca acest pacient este internat si atunci nu ii dam reteta. Ne-au raspuns ca cele doua sisteme nu se pot intersecta. Dar cum le pot intersecta atunci cand ma verifica pe mine?", a spus dr. Adriana Dogaru.

Presedintele Societatii Medicilor de Familie Dolj a mai afirmat ca medicii de familie solicita rezolvarea unor probleme de bun simt pentru a se pune capat imputatiilor si plimbarii pacientilor de la un cabinet la altul pentru ca ei nu au voie sa scrie in conditiile in care curricula lor de pregatire ii permite.

"Cum e posibil sa fiu bun sa prescriu un medicament atunci cand acel medicament este cu bani, dar cand trebuie sa il prescriu din asigurarile de sanatate nu mai sunt bun?! Or nu sunt bun si nu am voie sa prescriu acel medicament or se doreste limitarea consumului pacientilor: ii pun pe drumuri in ideea ca poate-poate omul renunta. Lasa-ma sa trimit pacientul la alte specialitati in momentul in care imi dau seama ca nu ii pot eu asigura ceea ce ii trebuie, pentru ca asta invatam atunci cand facem medicina de familie", mai afirmat dr. Adriana Dogaru.

Potrivit datelor CJAS Dolj furnizate AGERPRES, in cursul zilei de miercuri la nivelul judetului 255 de medici de familie din cei 407 au semnat actele aditionale pana la 31 martie.

Presedintele Societatii Medicilor de Familie Dolj a afirmat ca la sedinta de miercuri au participat circa 150 de medici si foarte multi din cei care nu au reusit sa ajunga au sunat si au solicitat lamuriri in legatura cu decizia luata. Medicii de familie le acorda pacientilor consultatii gratuite, insa nu pot elibera retete gratuite sau compensate si trimiteri in contract cu CNAS, ca urmare a faptul ca le-a expirat contractul pe 31 decembrie 2017.

Covasna

Directorul general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Covasna, Dragos Tatu se arata optimist in ce priveste deblocarea contractelor cu medicii de familie, afirmand ca este posibil ca acestia sa semneze in zilele urmatoare actele aditionale de prelungire a contractelor de furnizare a serviciilor medicale.

"In cursul acestei zile am avut o intalnire cu conducerea Colegiului Medicilor de Familie Covasna, (...) a fost o discutie de jumatate de ora, corecta, deschisa, in urma careia am convenit sa transmitem, separat, cate o adresa catre toate cabinetele medicilor de familie din judet cu mesajul de a semna actele (...) Am vazut ca si in alte judete din tara majoritatea medicilor au semnat documentele (...) si eu cred ca in urmatoarele zile vor semna si medicii de familie din judetul Covasna", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Dragos Tatu.

Presedinta Colegiului Medicilor de Familie, dr. Lucia Seres a confirmat ca a trimis o adresa catre colegii ei, lasand, insa, la latitudinea lor decizia de a semna sau nu actele aditionale.

'Eu le-am trimis un mesaj in care le-am scris sa hotarasca fiecare ce doreste. (...) Eu nu am semnat prelungirea contractului, am spus ca voi fi ultima care semneaza. Eu mai astept', a declarat, pentru AGERPRES, Lucia Seres.

Potrivit acesteia, cererile medicilor de familie sunt justificate, insa, din pacate, acestia nu sunt suficient de uniti pentru a-si sustine cu fermitate revendicarile, amintind, printre altele, ca principalele nemultumiri sunt legate de procentul mic din fondul de sanatate alocat medicinei primare, birocratia si protocoale care se schimba intr-un ritm "ametitor".

Pana miercuri, doar aproximativ o treime dintre medicii de familie din judetul Covasna, respectiv 35 din totalul de o suta, semnasera actele aditionale de prelungire a contractelor de furnizare a serviciilor medicale cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Covasna.

Hunedoara

O treime dintre medicii de familie din judetul Hunedoara a semnat actul aditional la contractul de servicii medicale primare incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Hunedoara, conducerea institutiei anuntand miercuri ca va prelungi programul de lucru, atat cat este necesar, pentru ca toti medicii sa poata incheia acordurile scrise in timp util.

"Un numar de 71 de medici de familie, din cei 221 din judetul Hunedoara, reprezentand aproximativ 33% din totalul acestora, au semnat, pana miercuri (...) actele aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara cu Casa de Asigurari de Sanatate. Mai sunt 150 de medici de familie pe care ii asteptam astazi si in zilele urmatoare sa vina sa semneze actele aditionale", se arata intr-un comunicat al CAS Hunedoara, remis AGERPRES.

Documentul mentioneaza ca, pana miercuri, la Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara nu a fost depusa nicio notificare din partea medicilor de familie in sensul in care ar dori incetarea contractului cu institutia.

Conform CAS Hunedoara, la nivel national au avut loc mai multe runde de discutii cu reprezentantii medicilor de familie, in urma carora s-au convenit modificari ale proiectului Contractului-cadru pentru anul 2018, precum si o majorare cu peste 17% a fondurilor alocate asistentei medicale primare.

Reactia lui Cristian Busoi

Vicepresedintele PNL Cristian Busoi afirma ca protestul medicilor de familie este justificat, iar Guvernul trebuie sa adopte urgent un pachet de masuri pentru eliminarea birocratiei si cresterea fondurilor pentru medicina de familie.

"Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor de familie, in paralel cu responsabilizarea si punerea in valoare a medicilor de familie in interiorul sistemului sanitar", spune Busoi, intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.

Potrivit acestuia, odata cu adoptarea si intrarea in vigoare a bugetului de stat, solutionarea problemelor cu care se confrunta medicii de familie nu mai tine de CNAS.



"Este nevoie de decizie si vointa politica la nivel guvernamental. Este normal ca in contextul cresterii veniturilor personalului din sistemul sanitar sa existe o crestere a veniturilor si pentru medicii de familie. Protestul medicilor de familie este, asadar, justificat, iar singurul raspuns normal al Guvernului este un pachet de masuri care sa reglementeze rapid problemele sesizate de medici. Ministerul Sanatatii trebuie sa inteleaga ca medicina de familie functionala este esentiala pentru functionarea sistemului sanitar, altfel pacientii vor supraaglomera spitalele, ca si pana acum, desi unele cazuri puteau fi rezolvate la nivelul medicinei primare. In plus, pacientii din mediul rural vor avea acces limitat la servicii medicale daca nu exista medici de familie dedicati, care sa-si indeplineasca rolul", afirma liberalul.