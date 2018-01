Suspectul le-ar fi povestit rudelor ca victima a cazut din pat, insa la fata locului, atat familia, cat si autoritatile au constat ca fostul socru in varsta de 62 de ani prezenta urme de violenta pe corp.



"Ajunsi in locuinta am constatat ca victima prezenta multiple leziuni pe tot corpul, iar in zona capului avea un traumatism cranio-cerebral deschis. Am inceput urmarirea penala fata de un suspect sub aspectul savarsirii infractiunii de omor", a afirmat procurorul criminalist Pavel Palcu, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, citat de hotnews.ro.

Potrivit vecinilor, o cearta ar fi izbucnit intre cei doi, fostul ginere fiind sub influenta alcoolului. El a fost retinut in cursul noptii, fiind dus la audieri.