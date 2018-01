Vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei, Sandra Alexiu Adalgiza, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca mai putin de jumatate dintre medicii de familie au semnat acte aditionale cu Casa de Asigurari de Sanatate.

"A inceput semnarea actelor aditionale din 27 (n.r. - decembrie). Mai mult de jumatate dintre medicii de familie din tara in acest moment nu au actele semnate. Noi ne-am programat pacientii astfel incat sa eliberam practic luna ianuarie in masura posibilitatilor, chiar prima jumatate complet. In al doilea rand, le-am spus si stiu ca aceste lucruri le facem impreuna, pentru ca o mare parte a revendicarilor noastre tin strict de drepturile pacientilor si ce au ei ca interes special si primar - acela de a nu mai fi plimbati pe drumuri din momentul cand au nevoie de asistenta medicala", spune medicul.

Potrivit acesteia, fiecare cabinet de medicina familiei isi gestioneaza activitatea, in aceste conditii, cum doreste. Astfel, unele cabinete ofera in aceasta perioada consultatii gratuite, altele percep sume nesemnificative, in timp ce altele vor taxa consultatiile.



"Fiecare cabinet isi gestioneaza cum doreste acest moment, pentru ca noi practic de la 31 decembrie suntem in afara contractului cu Casa. Depinde de resursele fiecarui cabinet cum s-a pregatit pentru aceasta perioada. Daca exista cabinete cu numar mare de pacienti si activitate intensa, care au niste resurse financiare de rezerva, atunci acestia s-au hotarat sa lucreze pro bono sau sa taxeze consultatia cu sume nesemnificative. Daca colegii care au cabinete mici, prin zone izolate si nu isi pot permite sa stea prea mult fara a castiga din activitatea lor, fara a fi platiti, atunci acestia vor taxa consultatia. Tariful pe care il fixeaza este unul pe care il stabileste fiecare. Noi nu avem voie sa recomandam sau sa fixam anumite tarife pentru ca suntem privati, ar fi o chestiune anti-concurentiala", a explicat vicepresedintele SNMF.

Ea arata ca medicii de familie sunt intr-o relatie speciala cu pacientii lor.

"Noi suntem intr-o relatie speciala cu ei (n.r. - cu pacientii). (...) Chiar este o relatie speciala fata de modul rece in care se discuta si se cuantifica in bani. In momentul in care auzim: s-au acordat suplimentar 17% fonduri - noi am cerut suta la suta ca sa putem lucra in mod civilizat si acceptabil", a mai spus medicul.