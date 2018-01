Precizarea referitoare la finantarea vizitelor si a evenimentelor de la resedintele regale este facuta in contextul unei enumerari a actiunilor Familiei Regale in 2017 si al unui bilant al actiunilor in anii de prezenta in Romania.

Pentru 2017, Casa Regala consemneaza: “50 vizite in comunitati din tara (3x Savarsin, 2x Ploiesti, 2x Focsani, Bacau, 3x Iasi, Constanta, Albesti, Coroana, Cotu Vaii, Alba Iulia, 5x Cluj-Napoca, Calarasi, Slobozia, Piscu, 6x Sinaia, Targu-Jiu, Marasesti, Marasti, Oituz, Onesti, Brasov, Arad, 4x Timisoara, 2x Curtea de Arges, Sibiu, Miclosoara, Ramnicu-Valcea, Targoviste, Sannicolau Mare, Pecica, Campulung Muscel); 214 actiuni publice in Capitala si in comunitati din tara, pe teme militare, diplomatice, economice, educationale, sociale, sportive, de sanatate, stiintifice si artistice; 8 vizite in strainatate (Anglia, Turcia – Summit-ul Marmara, Republica Moldova, Polonia, Franta – Soultzmatt, Bulgaria, Iordania, Elvetia).

“Toate vizitele au fost acoperite financiar din fondurile personale ale Regelui Mihai I”, subliniaza Casa Regala.

De asemenea, tot pentru anul trecut indica “3 evenimente regale cu mare impact public: Trenul Regal al Aducerii Aminte (Marasesti-Marasti-Oituz, 11 iulie), unde au venit mii de oameni in cinci din garile tarii; Garden Party de 10 mai, unde au luat parte mii de romani din toate comunitatile locale ale Romaniei si din Republica Moldova; funeraliile Regelui Mihai, 16 decembrie 2017”.

Conform Casei Regale, 45 de scoli, licee, universitati si organizatii poarta nume regal, in Romania si in Republica Moldova; 74 de scoli, licee, organizatii, congrese si festivaluri au Inalt Patronaj regal, in Romania si in Republica Moldova.

Tot in bilantul pe 2017 sunt trecute 2 mesaje adresate de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei (27 aprilie si 11 decembrie 2017), precum si faptul ca “Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a fost declarata cea mai influenta femeie din Romania (Forbes Romania 2017)”.

Casa Regala prezinta si un “palmares la 20 de ani de prezenta publica a Familiei Regale (1997-2017), sarbatoriti in martie 2017, la Palatul Elisabeta”: 10 000 de activitati publice in tara; 315 vizite oficiale externe; 105 intalniri cu sefi de stat.

Si de aceasta data este facuta precizarea conform careia “toate vizitele si toate evenimentele de la resedintele regale au fost acoperite financiar din fondurile personale ale Regelui Mihai I”.

Precizarile vin in contextul in care au existat critici cu privire la faptul ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus pe 7 noiembrie la Parlament initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei.

Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea statutului de utilitate publica. In plus, legea propune recunoasterea pozitiei de Sef al Casei Regale a Romaniei, ca pozitie onorifica, asimilata protocolar cu aceea a unui fost sef de stat, si cuprinde o serie de prevederi care vor asigura desfasurarea optima a activitatilor si functiilor de reprezentare ale acesteia.

Tariceanu a precizat ca initiativa depusa de el impreuna cu Liviu Dragnea privind statutul Casei Regale nu prevede nivelul cheltuielilor, bugetul urmand sa fie aprobat anual de Guvern, dar a spus ca nu vor fi costuri mari.

De asemenea, premierul Mihai Tudose a declarat ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia Casa Regala sa devina de interes national, ca altele de acelasi fel, dar daca se doreste Palatul Elisabeta, acesta va trebui inchiriat.

In ceea ce priveste Palatul Elisabeta, Tudose afirma ca nu poate ramane in posesia Casei Regale.

”Pot sa il inchirieze daca doresc”, a mai spus Tudose, afirmand ca imobilul a fost oferit spre folosinta Regelui Mihai, in calitate de fost sef de stat.