Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa ce fiul celor doi soti, un baiat de 15 ani, a marturisit unui prieten in noaptea de Revelion ca a fost obligat si amenintat de tata sa isi ingroape mama, dupa ce acesta a ucis-o in a doua zi de Craciun. Ulterior, prietenul a sesizat cazul Politiei, care a demarat o ancheta.

Potrivit acelorasi surse, principalul suspect este Ion Manole, de 47 de ani, care de 17 ani traia in concubinaj cu Petronela Viciriuc, de 33 de ani. Cei doi aveau patru copii, cel mai mare fiind un baiat in varsta de 15 ani.

In a doua zi de Craciun cei doi soti s-au certat, barbatul fiind sub influenta alcoolului. In timpul disputei, femeia a fost imbrancita si lovita pana nu s-a mai miscat. Barbatul a sapat o groapa in apropiere de casa, dupa care si-a obligat cel mai mare dintre copii sa-l ajute sa o ingroape, scrie Agerpres.



Surse din randul anchetatorilor afirma ca in cauza a fost deschis un dosar penal pentru omor, procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi dispunand retinerea pentru 24 de ore a barbatului, baiatul fiind dus la expertiza neuropsihiatrica.

Ceilalti trei copii au fost preluati de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.