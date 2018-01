Fetita a fost violata in urma cu noua luni, de un barbat de 36 de ani care a facut puscarie in trecut tot pentru viol, dar s-a temut sa spuna cuiva ce i s-a intamplat. In plus, ea nu si-a dat seama ca a ramas insarcinata.

In preajma Craciunului, copila a nascut singura in baia apartamentului, in prezenta fratelui ei de 10 ani. Acesta a fost cel care a anuntat-o pe mama lor si, dupa o ora, fata de 13 ani a fost internata la spitalul din Baia Mare.

"Din punct de vedere fizic si psihic, este doar o copila. Este socant faptul ca a putut sa nasca acasa, vorbim de un nou-nascut care a avut 3.100 de grame la nastere, iar mama are doar 13 ani, fiind dezvoltata atat cat este normal la aceasta varsta. Imbucurator este faptul ca este foarte atasata de copil, il alapteza si sunt toate sansele ca micutul sa ramana langa mama", au spus medicii care au preluat fetita, potrivit stirileprotv.ro.

Potrivit primelor informatii, individul care a violat-o a amenintat-o, a prins-o de par si a tarat-o dupa el, in scara unui bloc. Medicii au fost cei care au anuntat anchetatorii despre caz.

”Procurorului de caz i-a povestit cum a fost violata, cum s-a intampat, cum a nascut acasa. Cu siguranta a fost o nastere dificila. Copilul a fost adus cu multiple echimoze pe fata, deci este evident ca a fost o nastere dificila”, spune Margareta Parvanoiu, sefa sectiei Neonatologie a Spitalului Judetean din Baia Mare.