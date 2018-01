"Politistii recomanda soferilor sa aleaga si rute alternative in conditiile in care, valorile de trafic pot creste considerabil in aceasta perioada.

Politia Romana recomanda soferilor sa conduca prudent, fara bruscarea comenzilor vehiculelor si sa efectueze fiecare manevra doar dupa o temeinica asigurare. Evitati depasirile care, in conditiile unui trafic aglomerat, se dovedesc extrem de periculoase.



Circulati cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor concrete din trafic, in special cand se circula in coloana. De asemenea, pentru un plus de siguranta, se impune si marirea distantei in mers intre vehicule.

In conditiile unui trafic aglomerat sau a aparitiei blocajelor rutiere, pastrati-va calmul, nu blocati intersectiile si nu va angajati in depasirea unei coloane de autovehicule. Folositi luminile de avarie cand incheiati o coloana care opreste sau incetineste brusc.

Folositi luminile de intalnire si pe timpul zilei, mai ales in conditii de vreme nefavorabila! Curatati farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, asigurati buna functionare a stergatoarelor de parbriz si folositi corespunzator instalatia de ventilatie - climatizare!

Reamintim ca utilizarea anvelopelor de iarna este obligatorie atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

Conducatorii auto incepatori trebuie sa evite, pe cat posibil, conducerea autovehiculului pe timp de noapte sau pe distante mari, data fiind experienta redusa si riscul implicarii in evenimente rutiere", se arata intr-un comunicat.