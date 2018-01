"Politistii au organizat 199 de actiuni punctuale si au intervenit la 2.652 de evenimente, dintre care 2.259 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 751 de infractiuni, fiind depistate in flagrant delict 281 de persoane.

De asemenea, au fost depistate 2 persoane urmarite, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 14 masuri preventive.



Totodata, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 2.810 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 1.000.000 de lei si au fost confiscate bunuri in valoare de peste 53.000 de lei.

De asemenea, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru prevenirea accidentelor de circulatie, fiind constatate 109 infractiuni la regimul rutier. Au fost retinute 200 de permise de conducere si au fost retrase 46 de certificate de inmatriculare", arata sursa citata.