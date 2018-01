El a amintit ca 2018 a fost declarat de catre Sfantul Sinod al BOR drept Anul omagial al Unitatii de Credinta si Neam si Anul Comemorativ al Fauritorilor Marii Uniri din 1918.

"Astfel, va fi evidentiata, pe de-o parte importanta unitatii nationale a romanilor si din perspectiva bisericeasca, iar pe de alta parte va fi pusa in lumina contributia bisericii noastre la realizarea unitatii de credinta si de neam. De asemenea, vom comemora cu recunostinta si pe fauritorii Marii Uniri. De ce, pentru ca daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor pentru binefacerile primite in trecut, intrerupem in prezent comunicarea si comuniunea noastra cu Dumnezeu si cu vrednicii inaintasi, saracim duhovniceste si slabim in demnitate, tocmai pentru ca nu cultivam recunostinta. De aceea, fiecare in parte si toti impreuna suntem chemati sa traim anul 2018 in primul rand ca un an al multumirii sau al recunostintei aduse lui Dumnezeu pentru darul vietii, pentru sanatate personala, dar si pentru darul unitatii nationale", a spus patriarhul.

Intaistatatorul BOR si-a exprimat speranta ca pe 30 noiembrie sa fie sfintita Catedrala Mantuirii Neamului

a spus patriarhul.

In incheierea cuvantului sau, patriarhul a urat tuturor credinta puternica, pace si bucurie, scrie Agerpres.

"Ne rugam Domnului Nostru Iisus Hristos Imparatul Veacurilor sa va binecuvanteze pe toti cei care ati venit venit la biserica pentru a ne ruga impreuna la trecerea dintre ani, sa binecuvanteze pe toti romanii din tara, din vecinatatea granitelor si din diaspora romana sa ne daruiasca tuturor credinta puternica, pace si bucurie, imbelsugarea roadelor pamantului si mult ajutor in toata fapta buna spre slava Preasfintei Treimi si-a Noastra Mantuire. La Multi si Binecuvantati Ani", a urat patriarhul Daniel.

Luni, 1 Ianuarie, se sarbatoreste Taierea-imprejur cea dupa trup a Domnului si Sfantul Vasile cel Mare. Liturghia Sfantului Vasile cel Mare se savarseste de 10 ori pe an: 1 si 5 ianuarie, 20 si 27 martie, 3, 10, 17, 28 si 30 aprilie, 25 decembrie.