"Va doresc un 2018 bun si drept, pe care sa ni-l construim impreuna, un an al responsabilitatii si actiunii, un an al renasterii constiintei noastre de neam ca parte a comunitatii formate, cu bune si cu rele, in secolul care a trecut de la Marea Unire, un an al solidaritatii si compasiunii, un an al respectului fata de cele bune facute de inaintasi si al raspunderii pentru Romania pe care o pregatim copiilor nostri.

Ceea ce avem de facut in 2018 e scris in constiinta fiecaruia dintre noi.

La Multi Ani!", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.